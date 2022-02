Theater Augenblicke nach zwei Jahren zurück mit einer neuen Inszenierung

Wann? Premiere: 5. April 2022, 19.30 Uhr

Weitere Termine: 7., 9., 12., 14., 16., 19., 21., 23., 26. und 28. April 2022, jeweils 19.30 Uhr Wo? Atelierhaus im Anscharpark, Kiel-Wik Eintritt: ab 10,- Euro Tickets: Direkt hier Tickets bestellen

Am 5. April 2022 feiert das Theater mit der Eigenproduktion "Zucker" eine neue Premiere im Atelierhaus im Anscharpark.

Über das Stück

Ein Mann, ein Klavier, 12 Lieder, 13 Szenen, 80 Minuten. Was zunächst nach einem Feierabend aussieht, erweist sich als der alles verändernde Wendepunkt im Leben eines Mannes.

In teils brüchigen Versatzstücken erfahren wir von ihm Details aus seinem Leben und seiner aktuellen Situation. So allein er damit einerseits ist, begeht er diese Stunden doch zusammen mit seinem Klavier. Die Chansons von Georg Kreisler sind mit ihm verflochten: mal wortwitzig und -gewaltig, mal spritzig, sarkastisch und böse, mal stimmungsvoll, mal ernst.

Und schließlich erfahren wir – und vielleicht haben wir es schon geahnt – welches Schicksal nun vor ihm liegt. Es beginnt in diesem Moment.

Die Vision für einen Abend mit Chansons von Georg Kreisler gab es schon viele Jahre im Kopf von Eggert Harms. Zusammen mit Tino Jacobs, der für das theater augenblicke bereits den Revue-Part von "Kleiner Mann was nun?" geschrieben hat, ist ein konkretes Konzept für dieses kleine Theaterstück entstanden, das bewusst kein Chansonabend ist. Nach Ausarbeitung und Überarbeitung, Ideen und vielen Proben unter der Regie von Detlef Götz stehen wir nun also vor der Uraufführung von ZUCKER.

Eggert Harms ist in der Nähe von Itzehoe aufgewachsen. Er hatte während der Schulzeit zunächst Klavier- und später Gesangsunterricht, war zu dieser Zeit bereits im Theater aktiv und Stand rund um die Jahrtausendwende mit einer Partnerin am Klavier als Kreisler-Interpret auf kleinen Bühnen. Eggert ist seit 2009 im theater augenblicke e.V., lebt glücklich verheiratet und mit zwei Kindern in der Nähe von Rendsburg und leitet ein Hotel in Kiel.

Tickets können direkt online über Eventim gebucht werden:

Direkt hier Tickets bestellen

Über das Theater

Der Verein theater augenblicke e. V. wurde von einer Gruppe Menschen verschiedenen Alters ins Leben gerufen. Sie alle verbindet die gleiche Leidenschaft: das Theater.

Die Bühne des Vereins befand sich im Möbelhaus DELA. Aufgrund der Schließung des Möbelhauses im Oktober 2020, musste sich das Theater eine neue Spielstätte suchen. Ein neues Zuhause haben sie im Anscharcampus in Kiel gefunden. Dort wird im Haus 3 ein ehemaliger Hörsaal in ein kleines Theater umgebaut. Solange die Renovierungsarbeiten andauern, spielt das Theater übergangsweise in Räumen im Haus 1 und im Atelierhaus im Anscharpark.

Die Räume der Kunstausstellungen, organisiert durch den Kunstverein Haus 8, sind aktuell auch der Ort für unsere Vorstellungen mit ZUCKER im April 2022.

Quelle: Theater Augenblicke e. V.