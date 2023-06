The Ocean Showman – das Akrobatik-Musical in Kiel

Wann? Freitag, 25. August 2023 um 18.00 Uhr, Samstag, 26. August 2023 jeweils um 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, Sonntag, 27. August 2023 um 15.00 Uhr und Sonntag, 3. September 2023 um 15.00 Uhr Wo? Aula der Hebbelschule Kiel (Feldstraße 177–179) Tickets: hier oder auf Eventim bestellen

Macht gemeinsam mit dem Cast von "The Ocean Showman" eine Zeitreise ins Ende 19 Jhd., wo die sogenannte Tier-Schau große Beliebtheit in der Gesellschaft genießt. Auch Peter Ocean riskiert all sein Hab und Gut und steigt in das Geschäft ein. Erfolgreich. Doch dann läuft alles aus dem Ruder ...

Neben der fesselnden Story voller Emotionen wird das Stück von professionellen Musiker:innen unterstützt. Mit Yonatan Pandelaki und Brendan Lewes haben wir zwei großartige, lokale Musiker mit auf der Bühne. Sie unterstützen die Storyline mit ihren eigenen Songs und auch extra neu komponierten Stücken.

Durch Yonatans Erfahrungen als "Olaf" im Stück "Die Eiskönigin auf Eis" weiß er ebenfalls in seiner Hauptrolle zu glänzen.

Doch auch ganz junge Talente bekommen die Chance sich zu zeigen. Die jüngste Hauptdarstellerin ist gerade einmal 7 Jahre alt und spielt ihre Rolle großartig. Die Mischung zwischen Jung und Alt macht das Stück zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Ein weiteres Argument für einen Besuch sind die hochwertigen und aufwendigen Bühnenbilder und Kostüme. Die Veranstalter:innen habenkeine Kosten und Mühen gescheut die Tiere und die Bühne zu gestalten. Das in mühevoller Kleinstarbeit gestaltetes Gorilla-, Pferde- und Robbenkostüm sind sehr sehenswert und erschreckend echt.

Quelle: Pressestelle von "The Ocean Showman"