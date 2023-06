The Ocean Race Kiel Fly-By überall live mitverfolgen

Wann? Freitag, 9. Juni 2023, 15.30 bis 16.30 Uhr Wo? Ocean Live Park an der Kiellinie Eintritt: frei

Am 9. Juni 2023 werden die IMOCA-Yachten beim The Ocean Race Kiel Fly-By mitten in der Kieler Förde vorbeifliegen und zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr an der Wendemarke auf Höhe des Segelcamps erwartet. Für die optimale Sicht auf das Geschehen gibt es eine kostenfreie Tribüne an der Kiellinie im Ocean Live Park, die einen hervorragenden Blick auf die Wendemarke und die Rennyachten bietet.

Die Sitzplätze sind begrenzt, doch auch entlang der gesamten Kaikante im Ocean Live Park bietet sich ein hervorragender Blick auf's Wasser. Wer noch dichter dran sein möchte, hat noch die Möglichkeit Restplätze auf dem Raddampfer Freya oder der SFK Hybrid-Fähre zu ergattern. Diese sind einfach online buchbar unter www.kiel-sailing-city.de/theoceanrace

Live von der RADIO BOB! Stage

Bereits im Verlauf des Tages gibt es auf der RADIO BOB! Stage immer wieder Liveschalten zu den Booten, gefolgt von der Ocean Race Show "Live" mit Niall Myant und der Kieler Ocean Race Seglerin Susann Beucke, die dem heimischen Publikum an Land vom Geschehen der IMOCAs berichtet. Ein Warm-up Talk folgt um 15.00 Uhr, kurz vor Ankunft der Rennyachten. Die Moderatorin Kristin Recke empfängt dazu Kiels Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer sowie den Sportkommentator und Segelexperten Matze Bohn auf der Bühne.

Ab 15.30 Uhr beginnt die Liveübertragung von Warner Brothers Discovery auf den Videowänden mit der fachkundigen Moderation durch Matze Bohn vor Ort. Sobald sich die Boote in Sichtweite der Zuschauer:innen nähern, spürt man dank des sportlichen und lebhaften Livekommentars das Erlebnis Segelsport hautnah und fiebert mit den Teams an Bord um die Spitzenposition.

Free TV und Hörfunk

Wer nicht in Kiel vor Ort sein kann, ist im Free TV trotzdem live dabei. Eurosport 1 überträgt live von 15.30 bis 16.30 Uhr mit deutschem Kommentar. Der NDR sendet für den Sportclub live aus dem mobilen TV-Studio von 15.00 bis 16.00 Uhr und noch weiter bis 16.30 Uhr im NDR Livestream. Zuhörer:innen am Radio sind auf NDR 1 Welle Nord live dabei und haben dank des mobilen Hörfunk Studios vor Ort im Ocean Live Park eine bunte Sendung von 15.00 bis 19.00 Uhr mit allem, was The Ocean Race Kiel Fly-By an Land und auf dem Wasser zu bieten hat.

The Ocean Race 2023

Das The Ocean Race 2023 führt fünf Crews der IMOCA Klasse sechs Monate lang auf sieben Etappen rund um den Globus. Die erste Etappe begann am 15. Januar 2023 in Alicante, Spanien. Die sechste Etappe des Rennens von Aarhus nach Den Haag/Niederlande ist durch einen Fly-By mit Wendemarke in der Kieler Innenförde ergänzt, bevor es auf der letzten Etappe zum Grande Finale nach Genua/Italien geht.

Quelle: Kiel-Marketing