"The Magical Music of Harry Potter" live in Concert in Kiel

John Williams (Star Wars, ET, Indiana Jones, Jurassic Park) komponierte die Musik für die ersten drei Filme, darunter das berühmte "Hedwig’s Theme", das Leitmotiv der Harry-Potter-Filme, und "Double Trouble", das klassische Hogwarts-Motiv mit einem Kinderchor, sowie die witzigen Werke "Aunt Marge’s Waltz" und "Witches, Wands and Wizards".

"Witches, Wands and Wizards" – die besten Songs und Musikstücke aus allen Harry-Potter-Filmen kommen in Deine Stadt! Mit einem Original-Schauspieler, Star-Solisten, einem Chor und einem Symphonieorchester. Auf dem Programm stehen die Film-Soundtracks des vierfachen Oscar-Preisträgers John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper und von Alexandre Desplat.

Unter der Leitung des Verdienten Künstlers der Ukraine, Sergey Rabiychuk, arbeitete es mit weltbekannten Sängern zusammen und präsentiert Musik von Bon Jovi, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen und The Scorpions. Rabiychuk hat mehr als 200 Transkriptionen für das Academic Khmelnitsky Philharmonic Symphony Orchestra geschrieben. Außerdem wirkte er als Arrangeur bei den populären TV-Shows "Star+Star" und "People‘s Star" mit und war der Lead Dirigent von "Berlin Military Tattoo" in Deutschland.

Das Orchester stammt aus der Westukraine und spielt ein breites Repertoire aus verschiedenen Musikepochen, mit besonderem Fokus auf ukrainische Komponisten. Das Repertoire umfasst Sinfoniekonzerte und Opernaufführungen wie Puccinis "Tosca", Mozarts "Zauberflöte" und Strauss‘ Operette "Die Fledermaus". Neben klassischer Musik auf höchstem Niveau ist das Orchester an mehreren Rockmusikprojekten beteiligt – von "The Best of Rock" bis "Legends of Rock".

Der magische Star-Gast Chris Rankin

Chris ist international als Percy Weasley bekannt. Im Alter von 16 Jahren schrieb Chris einen Brief, in dem er sich für ein Vorsprechen für "Harry Potter" bewarb, und wurde in dem ersten Filmen teils ein Mentor für Harry Potter. Chris hat in den vergangenen Jahren einen Schritt hinter die Kamera gemacht und bei der Koordination vieler hochwertiger Fernsehproduktionen mitgewirkt.

Zu seinen jüngsten Arbeiten gehören "A Discovery of Witches" (Sky / Bad Wolf), "Downton Abbey" (ITV / Carnival), "The Bastard Executioner" (FOX), "Atlantis" (BBC / Urban Myth), und im letzten Jahr führte er Regie bei seinem ersten Kurzfilm "Dad".

Neben seinen Filmprojekten widmet sich Chris auch weiterhin der Live-Performance. Er leitet die Brecon Little Theatre Company und tritt in Pantomimen auf. Er tritt weiterhin regelmäßig bei Fan-Veranstaltungen in der ganzen Welt auf, ebenso bei kleineren Kunstfestivals und großen Conventions und Shows.

Chris ist ein begeisterter Blogger, Reisender, Musiktheaterliebhaber, "Fan Boy", LGBTQ+ Verbündeter und Hundeliebhaber. Er ist Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation Transfiguring Adoption, die Adoptiveltern und Pflegefamilien zusammenbringt und zeigt, wie Geschichten wie die von Harry Potter traumatisierten Kindern helfen können, und er unterstützt regelmäßig die Arbeit des Albert Kennedy Trusts für Obdachlose oder in einer schwierigen Umgebung aufwachsende Jugendliche der LGBTQ+- Community.

