The Dogs spielen im Blumenthal

Am Samstag, 11. November 2023, veranstaltet der Blumenthaler Kulturverein Kulturblume e.V. ein Konzert mit der Kieler Band "The Dogs" im Dorfgemeinschaftshaus. "The Dogs" bieten ein Live-Programm mit weltbekannten Songs und Raritäten aus der Feder der "Stimme des Rock", Mr. Pete Townshend, dem legendären Gitarristen von "The Who", auf akustischen Instrumenten.