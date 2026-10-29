Umfangreiches Sortiment auf zwei Etagen

Die neue Thalia Buchhandlung bietet ein breites Buchsortiment von Romanen über Krimis bis zu Sach- und Kinderbüchern. Ergänzt wird das Angebot, das zu 70 % aus Büchern besteht, durch Spiele und Spielwaren sowie Geschenk- und Dekoartikel. Buchhandlungsleiterin Tjarde Traulsen und ihr aus 15 Personen bestehendes Team legen besonderen Wert auf persönliche Beratung.

Als Buchhändler verbindet Thalia stationäres Einkaufen mit digitalen Services. Bestellungen aus dem Online-Shop können bequem in der Buchhandlung abgeholt werden. Selbstbedienungskassen, die auf beiden Stockwerken verteilt sind, verkürzen die Wartezeit in Stoßzeiten. Geplant ist zudem die Einrichtung einer von außen zugänglichen Abholstation, an der rund um die Uhr Bestellungen mittels Verfikation abgeholt werden können. Wann genau diese eingerichtet sein wird, war zum Eröffnungszeitpunkt noch offen.

Kultureller Treffpunkt mit Veranstaltungen

Im ersten Stock bietet eine Veranstaltungsfläche für bis zu 100 Gäste Platz und soll die Buchhandlung zum Treffpunkt für verschiedene Veranstaltungen machen. Geplant sind in den nächsten Wochen Lesungen namhafter Autoren, Signierstunden, Booktalks und Workshops. Besondere Aktionen für Kinder ergänzen das Programm.

Der Ladenbau und die -dekoration ist einer maritimen Reise durch Kiel nachempfunden. Die Stützen im Erdgeschoss sind mit Backstein verkleidet als eine Anspielung auf das teils unter Denkmalschutz stehende Marineviertel. Wellenformen prägen das Design und sind von der Holstenstraße aus durch die Fensterfront im Obergeschoss sichtbar. Die Rolltreppenwand greift die Kieler Woche auf, das weltgrößte Segelsportereignis und größte Sommerfest Nordeuropas.

Zur Eröffnung sind verschiedene Rabattaktionen, Kinderschminken und noch mehr geplant. Geöffnet ist Montag bis Samstag von 10.00 bis 20.00 Uhr.

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