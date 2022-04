Wochenmärkte und Co.: Terminänderungen an den Osterfeiertagen

Die Wochenmärkte in Mettenhof, Schilksee, Holtenau und in der Wik werden von Karfreitag, 15. April 2022, auf Gründonnerstag, 14. April 2022, vorverlegt. Der Markt auf dem Blücherplatz am Ostermontag, 18. April 2022, fällt aus.

Die Müllabfuhr ist ebenfalls von den Feiertagen betroffen. Gelbe Säcke und Tonnen, die eigentlich am Karfreitag an der Reihe wären, werden stattdessen am Ostersamstag, 16. April 2022, von der Firma Remondis abgeholt.

Nach Ostermontag werden die Grauen, Blauen und Braunen Tonnen sowie die Gelben Säcke und Tonnen jeweils einen Tag später geleert beziehungsweise abgeholt. Die Abfuhr, die am Ostermontag anstehen würde, erfolgt am Dienstag.

Nach diesem Muster verschieben sich alle Abholtermine um einen Tag nach hinten, bis am Samstag, 23. April 2022, die Freitagsleerung nachgeholt wird. So kann es am Montag, 25. April, wieder im gewohnten Rhythmus weitergehen.

Die Zentralbücherei und alle Stadtteilbüchereien bleiben von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag geschlossen.

Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag öffnet im Hörnbad der Freizeitbereich von 10.00 bis 19.00 Uhr, der Sportbereich von 8.00 bis 20.00 Uhr und der Saunabereich von 10.00 bis 20.00 Uhr.

Die Schwimmhalle Schilksee heißt Besucher an den genannten Tagen jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr willkommen. Am Ostersamstag haben beide Bäder zu den gewohnten Zeiten geöffnet.

Am Karfreitag startet das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum in die diesjährige Sommersaison. Nachdem es aufgrund der Pandemie und umfangreichen Arbeiten eine zweijährige Pause gab, kann auch die Museumsbrücke am Seegarten in diesem Jahr wieder kostenfrei besucht werden. Die Museumsbrücke hat dienstags bis sonntags von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Am Ostersonntag findet um 11.30 Uhr im Stadtmuseum Warleberger Hof eine Führung durch die Ausstellung "Plakate aus der Sammlung des Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseums als Spiegel der Politik-, Kultur- und Alltagsgeschichte im 20. Jahrhundert." statt.

Am selben Tag gibt es um 14.30 Uhr einen geführten Rundgang durch die Ausstellung "Marine, Werften und Segelsport" in der Fischhalle. Beide Standorte haben täglich - außer montags - von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten bleiben unberührt von den Osterfeiertagen.

In der Stadtgalerie können Interessierte die Ausstellung "IX. Premio Fondazione VAF" am Ostersonntag und Ostermontag zwischen 11.00 und 17.00 Uhr besuchen. Am Karfreitag bleibt die Stadtgalerie geschlossen.

Am Ostersamstag startet auf dem Wilhelmplatz die Jahrmarktsaison. Am Eröffnungstag empfängt der Markt Besucher von 14.00 bis 23.00 Uhr. Ostersonntag und Ostermontag haben die Buden und Fahrgeschäfte von 14.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel