Wir verlosen 2 x 2 Gästelistenplätze für Tequila & the Sunrise Gang

Wann? 16. und 17. Dezember 2023, Einlass: 19.00 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr Wo? Die Pumpe e.V. Eintritt: ab 22,70 Euro Tickets: Direkt hier Tickets kaufen*

Doppel-Klatsche zum Jahresende

Ein Jahr voller Konzerte, Menschen und viel Freude liegt hinter den sechs Kielern: zuerst eine beinahe restlos ausverkaufte Clubtour quer durch Deutschland und dann noch ein randvoller Festivalsommer, der es in sich hatte.

"So viele, so wunderbare Konzerte zu spielen, war einfach großartig und hat einfach irre viel Spaß gemacht.", erzählt Bassist Lukas glücklich. "Und gleichzeitig ist es natürlich auch die beste Möglichkeit, sich perfekt auf diesen einen, ganzen speziellen Abend zum Jahresende vorzubereiten – bzw. in diesem Jahre direkt auf zwei."

Denn in diesem Jahr wird direkt die Doppel-Klatsche ausgepackt und natürlich geht auch der rasante Kartenverkauf für die beiden Termin nicht spurlos an der Band vorbei. "Das Konzert in Kiel ist wie immer ein absolutes Highlight für uns und eine so riesige Nachfrage macht uns natürlich total glücklich.", bestätigt René Unger, Sänger der Band. "Zum Glück konnten wir direkt reagieren und noch einen Zusatztermin auf die Beine stellen – das hätten wir nicht auf uns sitzen lassen können.", freut sich Unger weiter.