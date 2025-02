Genussvoller Abend: Tasting Wein & Schokolade

Am 31. März 2025 um 19.00 Uhr lädt das Geschäft "2fach Floristik & Patisserie" im Hinterhof der Saarbrückenstraße 14 in Kiel zu einem besonderen Abend ein: Beim Tasting Wein & Schokolade können Genießerinnen und Genießer in lehrreichen und schmackhaften Stunden die Wein- und Genusswelt erkunden.