Erleuchtet durchs Stadtmuseum

Lesungen & Slams

Arne Rautenberg liest in der Holtenauer aus dem Bilderbuch "Mut ist was Gutes"

Ab dem 23. Oktober 2023 wird in der Holtenauer Straße Arne Rautenbergs Kinderbuch "Mut ist was Gutes" präsentiert. Am 27. Oktober 2023 folgt die Lesung im Schauspielhaus.