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Die Tradition, den Tannenbaum selbst zu schlagen, erfreut sich in der Region Kiel großer Beliebtheit. Statt den Baum fertig geschlagen zu kaufen, macht ihr euch auf zu einer der vielen Weihnachtsbaumplantagen im Kieler Umland, ein Erlebnis für die ganze Familie. Tannenbaum selber schlagen: so funktioniert's Die meisten Tannenbaumplantagen rund um Kiel öffnen ihre Pforten ab Ende November. Ausgestattet mit Säge (oft vor Ort ausleihbar), warmen Stiefeln und guter Laune zieht ihr durch die Reihen von Nordmanntannen, Blaufichten oder Rotfichten. Habt ihr euren Favoriten gefunden, legt ihr selbst Hand an. Viele Höfe bieten zusätzlich Glühwein, Punsch und Lagerfeuer, perfekt für einen gemütlichen Ausflug in der Adventszeit. Die besten Regionen für Selbstschlag-Tannenbäume Besonders beliebt sind Plantagen in Dänischenhagen, Schönkirchen, Gettorf und Preetz. Auch Richtung Rendsburg und im Raum Plön findet ihr idyllische Höfe, die zum Selberschlagen einladen. Die Preise richten sich meist nach Größe und Baumart und liegen oft günstiger als beim fertigen Kauf. Ein weiterer Vorteil: Frischer geht's nicht, euer Baum steht bis zum letzten Moment im Boden. Nachhaltigkeit und regionales Erlebnis Wer seinen Christbaum selbst schlägt, unterstützt lokale Betriebe und genießt ein nachhaltiges Weihnachtserlebnis. Viele Plantagen arbeiten umweltbewusst und verzichten auf chemische Behandlung. So holt ihr euch ein Stück schleswig-holsteinische Natur ins Wohnzimmer. Wir haben für euch schöne Orte zum Tannenbaumschlagen in Kiel und Umgebung herausgesucht: 1. Gut Augustenhof: Erlebnis für die ganze Familie in Osdorf

Wenn ihr in der Kieler Umgebung nach dem perfekten Weihnachtsbaum sucht, ist das Gut Augustenhof eine wunderbare Adresse. Hier wird die Baumsuche zu einem echten Erlebnis für die ganze Familie, anstatt nur ein schneller Einkauf zu sein. In Osdorf in der Nähe von Gettorf könnt ihr durch die Tannen spazieren und euch euren ganz persönlichen Favoriten direkt auf dem Feld aussuchen. Ihr habt die Wahl – entweder ihr nehmt eine der großen, frisch geschlagenen Nordmanntannen direkt mit oder ihr schnappt euch eine Säge und legt selbst Hand an. Ein besonderes Highlight, vor allem für die Kleinen, ist die kostenfreie Traktorfahrt zum Feld, die an den Adventswochenenden angeboten wird. Selbstverständlich hilft das Team vor Ort und netzt euren Baum für einen unkomplizierten Transport ein. Standort: Gut Augustenhof, 24251 Osdorf

Gut Augustenhof, 24251 Osdorf Website: gut-augustenhof.de 2. Aktion Weihnachtswald: Private Initiative in Schönwohld

Wenn ihr den perfekten Weihnachtsbaum sucht und dabei noch etwas Gutes tun wollt, seid ihr bei der Aktion Weihnachtswald genau richtig. Hinter dieser wundervollen privaten Initiative in Schönwohld bei Kiel steckt die Familie Rabeler. Ihre Vision: Eine ehemalige Ackerfläche Stück für Stück in einen artenreichen Laubmischwald zu verwandeln und ihr könnt dabei helfen. Das Konzept ist so einfach wie genial: Ihr sucht euch eure liebste Nordmanntanne direkt auf dem Feld aus und könnt sie selbst schlagen. Ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie! Mit jedem verkauften Baum wird die Erstaufforstung von knapp zwei Quadratmetern Fläche finanziert, um der Natur ein wertvolles Stück Land zurückzugeben. Standort: Rendsburger Landstraße, 24239 Achterwehr

Rendsburger Landstraße, 24239 Achterwehr Website: aktion-weihnachtswald.de 3. Familie Voß: Weihnachtsbäume aus Ostholstein

Wenn für euch zum perfekten Weihnachtsfest ein echter, duftender Tannenbaum gehört, dann solltet ihr unbedingt einen Ausflug nach Zarnekau planen. Auf dem Hof der Familie Voß findet ihr wunderschöne Weihnachtsbäume, die als "Geschenke der Natur" direkt aus der Region kommen. Die Suche nach dem perfekten Baum wird hier zu einem stimmungsvollen Erlebnis für die ganze Familie. Der Hofverkauf bietet eine tolle Auswahl an beliebten Nordmanntannen und Blaufichten in verschiedenen Größen. Neben den Bäumen könnt ihr hier auch frisches Tannengrün für eure Adventskränze und Weihnachtsdekorationen bekommen. Und falls der Weg nach Zarnekau zu weit ist: Familie Voß ist während der Adventszeit auch mit Verkaufsständen bei Supermärkten in Eutin und Bad Malente für euch da. Standort: Alte Dorfstraße 16, 23701 Süsel-Zarnekau

Alte Dorfstraße 16, 23701 Süsel-Zarnekau Website: familievoss-weihnachtsbaeume.de 4. Tannenhof Bornholdt: Nachhaltig angebaute Bio-Tannenbäume

Packt Säge und Handschuhe ein, denn auf dem Tannenhof Bornholdt wird die Weihnachtsbaumsuche zum unvergesslichen Familienabenteuer. Hier könnt ihr euren perfekten Baum nicht nur aussuchen, sondern ihn auch selbst schlagen, ein echtes Highlight in der Adventszeit. Der Hof ist bekannt für seine herzliche Atmosphäre und die wunderschönen, nachhaltig angebauten Bio-Tannenbäume. Neben dem Tannenbaumschlagen erwarten euch an den Adventswochenenden stimmungsvolle Hoffeste mit herzhaften und süßen Leckereien. Während die Großen bei Punsch und Lagerfeuer die Vorweihnachtszeit genießen, können sich die Kinder auf der Strohburg austoben oder die Ziegen besuchen. Für Firmen, die eine besondere Feier planen, bietet der Hof zudem maßgeschneiderte Weihnachtsevents an. Standort: Im Dorf 15a, 25355 Lutzhorn

Im Dorf 15a, 25355 Lutzhorn Website: tannenhof-bornholdt.de

5. Weihnachtsbäume Holstein: Heimische Nordmanntannen Wenn ihr die Suche nach dem perfekten Weihnachtsbaum zu einem echten Erlebnis machen wollt, dann seid ihr bei Weihnachtsbäume Holstein genau richtig. An ihrem Verkaufsplatz in Bad Bramstedt wird das Aussuchen des Baumes zum Familienvergnügen, denn hier könnt ihr eure Tanne direkt in der Schonung selbst schlagen, ein unvergessliches, traditionelles Event für Groß und Klein. Ausgestattet mit einer Säge habt ihr die freie Wahl zwischen unzähligen heimischen Nordmanntannen in allen Größen. Wer es bequemer mag, findet auch eine Auswahl an bereits geschlagenen Bäumen. Das freundliche Team steht euch dabei mit Rat und Tat zur Seite, hilft beim Einnetzen und Verladen und sorgt dafür, dass euer Baum sicher nach Hause kommt. Standort: Dammbeck 40, 24640 Schmalfeld

Dammbeck 40, 24640 Schmalfeld Website: weihnachtsbaeume-holstein.de Das Selberschlagen eines Tannenbaums ist mehr als nur eine Aufgabe, es ist ein Erlebnis, das die Vorweihnachtszeit besonders macht. Mit frischer Luft, idyllischem Wald und dem Stolz, den eigenen Baum ausgesucht zu haben, startest du festlich in die Weihnachtszeit. Probiere es aus und mache deinen Baumkauf zu einem echten Highlight! Viele weitere Tipps weihnachtliche Tipps findet ihr im kiel-magazin.de!

FAQ

Wann kann man in Kiel und Umgebung Tannenbäume selbst schlagen? Die meisten Plantagen öffnen ab Ende November bis kurz vor Weihnachten, oft an den Adventswochenenden. Was kostet ein selbst geschlagener Weihnachtsbaum? Die Preise variieren je nach Größe und Sorte, liegen aber meist zwischen 15,- und 30,- Euro pro Meter. Muss ich eine eigene Säge mitbringen? Viele Plantagen stellen Sägen kostenlos zur Verfügung, fragt am besten vorher nach. Welche Tannensorten kann man selbst schlagen? Am häufigsten findet ihr Nordmanntannen, aber auch Blaufichten und Rotfichten stehen zur Auswahl.

Ortsinformationen Gut Augustenhof Gut Augustenhof 24251 Osdorf 0170/7370034 E-Mail Website Facebook Instagram

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Weitere Ortsinformationen Aktion Weihnachtswald Rendsburger Landstraße 1 24239 Achterwehr Website

Hof Familie Voß Alte Dorfstraße 16 23701 Zarnekau Website

Tannenhof Bornholdt Im Dorf 15 a 25355 Lutzhorn 04123/7734 E-Mail Website