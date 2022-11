Tannenbäume verbreiten adventliches Flair

Wie schon im Vorjahr steht im Olympiazentrum Schilksee ein großer Weihnachtsbaum auf der Fläche vor den Freitreppen in der Nähe des Fähranlegers. Für den Baumschmuck haben die rund 160 Schüler:innen der Grundschule Schilksee gesorgt.

Sie haben im Unterricht weihnachtliche Motive aus Holz gebastelt und die Tanne am Dienstag, 22. November 2022, gemeinsam mit ihren Lehrkräften und den Mitarbeiter:innen des Olympiazentrums mit Liedern und Gedichten begrüßt.

Auch das Grünflächenamt stellt in diesem Jahr wieder Weihnachtsbäume an rund 30 Standorten im gesamten Stadtgebiet auf. Beleuchtet werden die Bäume mit energiesparenden LED-Leuchten, wovon ein Großteil nachts abgeschaltet werden. Da es im Kieler Stadtwald keine geeigneten Nadelbäume gibt, werden die meisten Bäume von Weihnachtsbaumplantagen in der näheren Region zugekauft, beispielsweise aus dem Klosterforst Preetz.

Auf dem Dreiecksplatz wird bereits zum 47. Mal die "Oslo-Tanne" aufgestellt. Seit 1976 sendet die Druiden-Loge Nordstjernen aus der norwegischen Hauptstadt den Brüdern der Loge Holstentreue in Kiel eine Tanne. Sie ist ein Symbol für Frieden und Völkerverständigung. Damit wird jedes Jahr der besonderen Verbundenheit und Freundschaft zwischen Skandinavien und Deutschland Ausdruck gegeben.

Stadtpräsident Hans-Werner Tovar nahm die "Oslo-Tanne" am Freitag, 25. November 2022, offiziell entgegen. Der Baum wird traditionell mit einer Fähre der Color-Line angeliefert und mit einer 200 Meter langen Lichterkette geschmückt.

Ein weiteres nadeliges Geschenk aus Norwegen steht auf dem Helmut-Hänsler-Platz am Ostring in Neumühlen-Dietrichsdorf. Auch an diesem Baum wird eine 200 Meter lange Lichterkette angebracht, um den Platz feierlich zu erleuchten. Mit der "Drammen-Tanne" zeigt die Stadt Drammen bereits zum 58. Mal zu Weihnachten ihre Verbundenheit mit Kiel.

Bis zur ersten Januarwoche verbreiten die beleuchteten Tannen in ganz Kiel weihnachtliche Stimmung.

