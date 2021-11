Tannenbäume stimmen auf die Adventszeit ein

Wie schon im Vorjahr steht im Olympiazentrum Schilksee ein großer Weihnachtsbaum auf der Fläche vor den Freitreppen in der Nähe des Fähranlegers. Für den Baumschmuck haben die rund 160 Schüler der Grundschule Schilksee gesorgt. Sie haben im Unterricht weihnachtliche Motive aus Holz sowie Jutesäcke gebastelt und die Tanne am Dienstag, 23. November 2021, gemeinsam mit ihren Lehrkräften und den Mitarbeitern des Olympiazentrums geschmückt.

Auch das Grünflächenamt stellt in diesem Jahr wieder Weihnachtsbäume an unterschiedlichen Standorten im gesamten Stadtgebiet auf. Da es im Kieler Stadtwald keine geeigneten Nadelbäume gibt, werden die meisten Bäume von Weihnachtsbaumplantagen in der näheren Region zugekauft, beispielsweise aus dem Klosterforst Preetz.

Auf dem Dreiecksplatz wird bereits zum 46. Mal die "Oslo-Tanne" aufgestellt. Seit 1976 sendet die Druiden-Loge Nordstjernen aus der norwegischen Hauptstadt den Brüdern der Loge Holstentreue in Kiel eine Tanne. Sie ist ein Symbol für Frieden und Völkerverständigung. Damit wird jedes Jahr der besonderen Verbundenheit und Freundschaft zwischen Skandinavien und Deutschland Ausdruck gegeben.

Bürgermeisterin Renate Treutel nimmt die "Oslo-Tanne" am Freitag, 26. November 2021, offiziell entgegen. Der Baum wird traditionell mit einer Fähre der Color-Line angeliefert und mit einer 200 Meter langen Lichterkette geschmückt.

Ein weiteres nadeliges Geschenk aus Norwegen steht auf dem Helmut-Hänsler-Platz am Ostring in Neumühlen-Dietrichsdorf. Auch an diesem Baum wird eine 200 Meter lange Lichterkette angebracht, um den Platz feierlich zu erleuchten. Mit der "Drammen-Tanne" zeigt die Stadt Drammen bereits zum 57. Mal zu Weihnachten ihre Verbundenheit mit Kiel.

Bis zur ersten Januarwoche verbreiten die beleuchteten Tannen in ganz Kiel weihnachtliche Stimmung, bevor sie dann nachhaltig wiederverwendet werden.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel

Tipp der Redaktion: Ihr sucht noch nach einem passenden Adventskranz für die Weihnachtszeit? Hier findet ihr eine schöne Auswahl an Adventskränzen und Weihnachtsschmuck.*

*Bei den gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält Dumrath & Fassnacht eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.