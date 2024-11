"talent transfair": Jobmesse an der Kieler Fachhochschule

Wann: Mittwoch, 13. November 2024, 9.00 bis 16.00 Uhr Wo: Fachhochschule Kiel Eintritt: frei

Aufgrund der hohen Nachfrage präsentieren sich die Aussteller nicht nur im Audimax und im Großen Hörsaalgebäude, sondern auch in einem extra aufgestellten Zelt auf dem Sokratesplatz. Die Bandbreite reicht vom Diakonischen Werk Husum über den Reiseveranstalter Gebeco, die Schwartau Werke und die Lürssen-Kröger-Werft bis hin zum TÜV Nord.

Im Rahmen der Messe können Studierende eine Jobberatung und Coaching in Anspruch nehmen und kostenlose Bewerbungsfotos anfertigen lassen. Auf der digitalen Jobwall sind alle aktuellen Stellenausschreibungen veröffentlicht. Von 10.00 bis 15.00 Uhr finden im Mediendom und im Audimax spannende Impulsvorträge statt, unter anderem zu Themen wie der Rolle von KI im Arbeitsalltag und bei der Jobvermittlung, der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen und Karrieremöglichkeiten in einzelnen Branchen.

Eine Besonderheit in diesem Jahr sind die speziellen Angebote für internationale Studierende. Aussteller, die auch auf Englisch angesprochen werden können, tragen einen Button mit der britischen Flagge. Coaches und deutschsprachige Kommilitonen begleiten internationale Studierende auf Wunsch beim Messerundgang und unterstützen beim Gesprächseinstieg. Das International Office der FH Kiel beantwortet an einem eigenen Stand Fragen zum Übergang in den Arbeitsmarkt. Informationsveranstaltungen klären über wichtige Themen wie Krankenversicherung, Visum und Aufenthaltsrecht auf.

Eröffnet wird die Messe um 9.00 Uhr von FH-Vizepräsident Prof. Dr. Tobias Hochscherf und Wirtschaftsstaatssekretär Tobias von der Heide. Die "talent transfair" ist eine der größten Karriere- und Netzwerkveranstaltungen in Norddeutschland. Sie wechselt halbjährlich zwischen den Campi von CAU und FH Kiel. Die nächste Ausgabe an der CAU findet am 22. Mai 2025 statt.