Take The Time To Smile: Aktionstage im Sophienhof

Die Besucher dürfen sich an den Aktionstagen am Freitag, 29. und Samstag, 30. April sowie Freitag, 6. und Samstag, 7. Mai 2022 an der Aktionsfläche im OG auf folgendes Programm freuen:

Smile finden und gewinnen!

Teilnahmekarte an der Aktionsfläche im OG holen und los geht’s: Gäste können nach den 5 Smile-Bodenaufkleber im Center suchen und die Orte auf der Karte eintragen. Die ausgefüllte Karte wird dann an der Aktionsfläche im OG abgegeben. Mit etwas Glück können die Gäste einen Centergutschein im Wert von jeweils 50 € oder einen der anderen tollen Preise gewinnen.

Darüber hinaus haben haben Besucher an den Aktionstagen die Gelegenheit, an dem Glücksbuzzer im OG mitzuspielen und zu gewinnen. Täglich warten Centergutscheine à 50 € sowie weitere Kleinpreise auf die Shopping-Gäste.

Auch Rubellose gibt es zu ergattern: Jedes Los gewinnt! An den Aktionstagen können Sie die Rubbellose an der Aktionsfläche gegen den Gewinn eintauschen. Verteilt werden die Lose am Freitag, 6. Mai 2022 in der Innenstadt.

Quelle: ECE Marketplaces GmbH & Co. KG / Sophienhof Kiel