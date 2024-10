Tag des Gedächtnistrainings: "Train the brain" im Kieler Stadtmuseum

Am Sonntag, 13. Oktober 2024, dreht sich im Stadtmuseum Warleberger Hof in Kiel alles um das menschliche Gehirn. Anlässlich des in den USA gefeierten Tags des Gedächtnistrainings können Besucher unter dem Motto "Train the brain" um 15.00 Uhr und um 16.30 Uhr an einem besonderen Rundgang teilnehmen.