Was erwartet euch am Aktionstag?

Der Tag der Seenotretter findet traditionell am letzten Sonntag im Juli statt und lockt jährlich Zehntausende Besucher an die Küsten. Im vergangenen Jahr strömten über 40.000 Menschen zu den Stationen an Nord- und Ostsee, ein überwältigender Zuspruch für die ehrenamtlichen und hauptamtlichen Rettenden. Die Besatzungen demonstrieren an diesem besonderen Tag ihre Technik, Leistungsfähigkeit und ständige Einsatzbereitschaft. Natürlich darf auch das beliebte Event-T-Shirt nicht fehlen, das an allen Orten erworben werden kann.

In Laboe erwartet euch von 11 bis etwa 17 Uhr ein umfangreiches Programm rund um die Seenotrettung. Der Schwerpunkt liegt auf der Station Laboe und dem Informationszentrum Schleswig-Holstein in der Hafenstraße 4 sowie am Liegeplatz des Seenotrettungskreuzers BERLIN an der Nordmole. Hier könnt ihr hautnah erleben, wie professionelle Seenotrettung funktioniert.

Welche Geschichte hat die Station Laboe?

Die Gründung der Laboer Rettungsstation erfolgte Ende des 19. Jahrhunderts aus strategischen Gründen: Der Nord-Ostsee-Kanal befand sich im Bau, und zunehmender Schiffsverkehr auf der Kieler Förde war absehbar. Die DGzRS beschloss daher 1894, ein Jahr vor Kanaleröffnung, die Stationierung des ersten Rettungsboots in Laboe. Heute sichert die Station ein stark befahrenes Revier zwischen Berufs- und Freizeitschifffahrt.

Das moderne Stationsgebäude wurde 1997 errichtet und ersetzt zwei historische Vorgängerbauten. Diese sind noch heute an ihrer typischen Backsteinbauweise mit Doppeltoren und der runden Aussparung für das Hansekreuz im Giebel zu erkennen. Sie stehen an der Hafenstraße und nahe des Hafenplatzes an der Strandstraße. sie sind stumme Zeugen der Geschichte des Rettungswesens.

Den ganzen Tag über ist der Eintritt ins Informationszentrum der Seenotretter frei. Fachkundige Moderation begleitet euch durch den Tag, untermalt von maritimer Musik. Die Shanty-Chöre "Havariegefahr!" und "Ole Schippn Laboe" sorgen für authentische Seemannsatmosphäre. Maritimes Handwerk wird vorgeführt, und die Freiwillige Feuerwehr Laboe präsentiert ihre Fahrzeuge.

Ab 11.10 Uhr öffnet der Seenotrettungskreuzer BERLIN seine Luken für Besichtigungen. Parallel dazu werden Modellschiffe der DGzRS ausgestellt und vorgeführt. Um 11.30 Uhr demonstriert ein SAR-Hubschrauber "Sea Lion" der Marineflieger eine spektakuläre Winch-Übung, sofern die Einsatzlage es zulässt.

Rettungstechniken auf dem Wasser bestaunen

Die Seenotretter führen mehrmals täglich ihre Rettungstechniken live vor, die genauen Zeiten werden jeweils 15 Minuten vorher angekündigt. Zum Einsatz kommen der Seenotrettungskreuzer BERLIN mit seinem Tochterboot STEPPKE sowie die Seenotrettungsboote JÜRGEN HORST aus Schilksee und NIMANOA aus Damp. Besonders beeindruckend: die Bergung von Personen im Überlebensanzug direkt aus dem Wasser.

Für neue Förderer der DGzRS gibt es um 16, 17 und 18 Uhr exklusive Begrüßungsfahrten. Wer an diesem Tag Fördermitglied wird, erhält einen Förderpin und ein Förderzertifikat mit Unterschrift des Vormanns sowie Bordstempel. Für das leibliche Wohl sorgen Getränke, Grillstand, Crêpes, Eis sowie Kaffee und Kuchen – ein rundum gelungener Tag für die ganze Familie.

Lust auf weitere maritime Erlebnisse an der Küste? Wir von kiel-magazin.de haben noch zahlreiche Ausflugstipps für euch parat.