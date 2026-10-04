Wann? Samstag, 10. Oktober 2026, ab 9.00 Uhr Wo? alle Orte findet ihr hier Eintritt: kostenlos

Was erwartet euch bei den Spaziergängen?

Unter dem Motto "Schritte, die verbinden" finden neun verschiedene Spaziergänge im gesamten Kieler Stadtgebiet statt. Organisiert von lokalen Vereinen und Initiativen, steht das gemeinsame Unterwegssein im Mittelpunkt, nicht Tempo oder Fitness. Die Teilnahme ist kostenlos und für alle offen, unabhängig von Alter oder Vorerfahrung.

Welche Routen könnt ihr entdecken?

Die Auswahl ist vielfältig und bietet für jeden Geschmack etwas:

Howe-Fiedler-Stiftung und Groschendreher e.V.: 10.30 Uhr, 4 km durchs Vieburger Gehölz mit anschließendem Imbiss

10.30 Uhr, 4 km durchs Vieburger Gehölz mit anschließendem Imbiss anna Steenbek-Projensdorf: 14.00 Uhr, 1 km barrierefrei zum Günther-Lütgens-Haus mit Ukulele-Musik

14.00 Uhr, 1 km barrierefrei zum Günther-Lütgens-Haus mit Ukulele-Musik Beirat für Menschen mit Behinderung: 14.00 Uhr, 3 km barrierefrei rund um die Hörn

14.00 Uhr, 3 km barrierefrei rund um die Hörn anna Wellsee: 14.00 Uhr, 3 km Walk & Write mit kreativen Schreibimpulsen

14.00 Uhr, 3 km Walk & Write mit kreativen Schreibimpulsen IHRISS e.V .: 14.00 Uhr, 2 km durch die Moorteichwiese

.: 14.00 Uhr, 2 km durch die Moorteichwiese KIBIS-Kiel: 10.30 Uhr, 6 km barrierefrei am Wasser entlang

10.30 Uhr, 6 km barrierefrei am Wasser entlang Alzheimer Gesellschaft & AWO: 14.30 Uhr, 2-4 km um den Domänenteich

14.30 Uhr, 2-4 km um den Domänenteich Kieler Fenster e.V .: 14.00 Uhr, 2-3 km barrierefrei durch die Moorteichwiese

.: 14.00 Uhr, 2-3 km barrierefrei durch die Moorteichwiese Suchthilfezentrum Kiel: 10.00 Uhr, 3 km barrierefrei mit Kaffee und Akupunktur

Eine vollständige Übersicht aller Termine findet ihr unter www.lvgfsh.de/schritte-die-verbinden.

Wie könnt ihr im Museum ins Gespräch kommen?

Das Stadtmuseum Warleberger Hof lädt euch zu einem besonderen Nachmittag ein. Bei einem Rundgang durch die Ausstellung "Die Stadt und ihre Menschen" entdeckt ihr gemeinsam mit Museumspädagogin Susanne Mohr 200 Jahre Kieler Geschichte. Prächtige Gemälde erzählen von Menschen, Orten und Ereignissen, die die Stadt geprägt haben.

Was passiert nach der Führung?

Im Anschluss an den Rundgang erwartet euch ein Speeddating der Erinnerungen. Ihr tauscht euch zu zweit oder in kleinen Gruppen über persönliche Eindrücke und Geschichten aus, unkompliziert und mit viel Leichtigkeit. Die Aktion "Gemälde erzählen Geschichten" ist kostenfrei, Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 0431/901-3425 möglich.

Warum sind solche Begegnungen wichtig?

Seit 1992 macht der internationale Tag der seelischen Gesundheit auf das Thema psychisches Wohlbefinden aufmerksam. Einsamkeit kann jeden treffen, gemeinsame Aktivitäten schaffen Offenheit und Solidarität. Die Kieler Veranstaltungen setzen genau hier an: Sie bieten niedrigschwellige Möglichkeiten, mit anderen in Kontakt zu treten und sich auszutauschen.

Auf der Suche nach weiteren Veranstaltungen in Kiel? Wir von kiel-magazin.de halten noch viele andere Tipps für euch bereit.