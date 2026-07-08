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Tag der offenen Seeburg in Kiel

Stadtinfo Rund um die Stadt

Freizeit Events

Bildung, Vielfalt und Zukunftsvisionen: Am 11. Juli 2026 lädt der Digital Learning Campus zur kostenlosen Entdeckungsreise in die Seeburg Kiel ein. Von 13.00 bis 17.00 Uhr erwarten euch Mitmach-Stationen, Live-Podcast und kreative Begegnungen für alle Generationen.

Die Seeburg aus der Luft gesehen mit der Kieler Förde im Hintergrund
Die Seeburg aus der Luft gesehen, © Digital Learning Campus SH
Avatarbild von Autor Tim-Marcel Boyens Tim-Marcel Boyens
Wann? Samstag, 11. Juli 2026 von 13.00 bis 17.00 Uhr
Wo? Seeburg Kiel
Eintritt: Frei

Nachmittag mit vielen Aktivitäten

Der Nachmittag bietet vielfältige Möglichkeiten zum Ausprobieren und Austauschen. An den Mitmach-Stationen könnt ihr digitale Tools wie 3D-Drucker und Virtual-Reality-Brillen testen. Auch analoge Kreativangebote wie ein Zeichenautomat laden zum Experimentieren ein. Vereine und Organisationen gestalten gemeinsam mit dem DLC ein buntes Programm rund um Gerechtigkeit, Vielfalt und Zukunftsfragen.

Der Live-Podcast mit Mareice Kaiser bildet ein Highlight des Tages, inklusive Dolmetschung für barrierefreien Zugang. Zusätzlich erwartet euch eine Lesung in einfacher Sprache zum Zukunftsthema. Beide Formate schaffen Raum für Gespräche darüber, wie wir morgen leben, lernen und arbeiten möchten. Die Veranstaltung lebt von Begegnungen zwischen allen Generationen.

Neugierde wird belohnt

Hier trefft ihr auf Gleichgesinnte mit Visionen und könnt gemeinsam Zukunft denken. Die Seeburg, bei seiner Gründung Deutschlands erstes Studierendenhaus, bietet mit ihrer Lage direkt an der Kiellinie die perfekte Atmosphäre. Ob neugierig oder visionär: Der Tag schafft Impulse für eine gerechtere, vielfältigere Gesellschaft. Alle Angebote sind komplett kostenfrei zugänglich.

Für entspannte Stunden sorgen durchdachte Zusatzangebote. Die Kinderbetreuung mit Aktionen vor Ort ermöglicht Eltern ungestörte Gespräche. Ein Ruheraum bietet Rückzug vom Trubel. Kleine Snacks und Getränke stehen bereit, natürlich ebenfalls kostenlos. So können sich alle Besucherinnen und Besucer ganz auf Inspiration und Austausch konzentrieren.

Kommt einfach vorbei – ohne Anmeldung, ohne Eintritt. Egal ob allein, mit Familie oder Freunden: Der Tag lebt von eurer Neugier und euren Ideen. Probiert Stationen aus, tauscht euch aus und lasst euch inspirieren. Jede Perspektive bereichert die gemeinsame Vision einer offenen Zukunft.

Lust auf weitere spannende Events in der Landeshauptstadt? Wir von kiel-magazin.de halten euch auf dem Laufenden mit vielen Tipps und Terminen.

Quelle:  Seeburg Kiel

Ortsinformationen

Seeburg
Düsternbrooker Weg 2
24105 Kiel
0431/8805927
 Website
Instagram
 
 

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