Tag der offenen Tür in der Tagespflege "KIEK INN" im AWO Servicehaus Kiel-Mettenhof

Wann? Mittwoch, 9. August 2023, von 9.30 bis 15.30 Uhr Wo? AWO Tagespflege "KIEK INN" Eintritt: frei

Viele ältere Menschen können sich tagsüber nicht mehr alleine versorgen, die Angehörigen können sich jedoch nicht kontinuierlich um sie kümmern und eine dauerhafte Unterbringung im Pflegeheim kommt (noch) nicht in Frage. Andere Senior:innen suchen nach einer sinnvollen Tagesstruktur und freuen sich auf die Begegnung mit anderen. Für all diese Menschen ist die Tagespflege "KIEK INN" in Kiel-Mettenhof eine Lösung.

Die AWO-Tagespflege "KIEK INN" lädt alle Interessierten zum Tag der offenen Tür ein. Am Mittwoch, den 9. August 2023, können im AWO Servicehaus Mettenhof die Räume sowie die Außenanlage besichtigt werden. Mitarbeiter:innen sowie Info-Material stehen zum Kennenlernen und zum Informieren zur Verfügung. Außerdem gibt es selbstgebackene Kuchen und Kaffee.

"Wir möchten, dass die Tagespflegegäste zueinander wie zu uns eine vertraute, freundschaftliche Beziehung aufbauen. Dann freuen sie sich darauf, regelmäßig zu kommen. Bei einem unverbindlichen Besuch können erste Hürden abgebaut werden und sich mit der Einrichtung vertraut gemacht werden", erklärt die Pflegedienstleitung Sabine Binder.

Von Montag bis Sonntag bietet die Tagespflege "KIEK INN" in Mettenhof für täglich neun Stunden im Zeitfenster von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr eine professionelle, individualisierte Betreuung in familiärer Atmosphäre. Gemeinsames Kochen und Backen, Kreatives Gestalten, Gedächtnistraining, Lesestunden und Spaziergänge stehen auf dem Programm.

Je nach Tagesform können die Tagesgäste auch an Angeboten im Haus und zahlreichen Festen und Veranstaltungen teilnehmen. Frühstück, Mittagessen und Nachmittagskaffee sind inklusive, auch einzelne Tage sind möglich. Die Kosten für die Tagespflege werden ab dem 2. Pflegegrad anteilig von den Pflegekassen übernommen.

Quelle: AWO Landesverband Schleswig-Holstein e.V.