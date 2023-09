Tag der Einheit sorgt für Terminverschiebungen

Ganz Deutschland feiert am 3. Oktober 2023 in Hamburg den Tag der Deutschen Einheit. In Kiel ist am Feiertag deutlich weniger los. Immerhin lockt auch am kommenden Dienstag der Jahrmarkt große und kleine Kieler:innen an.

Der Feiertag sorgt für geänderte Termine bei den Kieler Wochenmärkten: Der Wochenmarkt in Elmschenhagen fällt ersatzlos aus und die Märkte in Gaarden und der Wik werden auf Montag, 2. Oktober 2023, vorgezogen.

Um einen Tag nach hinten verschieben sich dagegen die Leerungstermine der Grauen, Blauen, Braunen und Gelben Tonnen. Die Dienstagsleerung wird am Mittwoch nachgeholt und so geht es weiter bis zum Sonnabend, 7. Oktober 2023, an dem die Abfälle abgeholt werden, die eigentlich freitags an der Reihe gewesen wären.

Am Montag, 2. Oktober 2023, kann übrigens die telefonische Erreichbarkeit des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel eingeschränkt sein, da die Telefonanlage umgestellt wird. Wenn ein Anruf nicht möglich ist, könnte eine E-Mail an service@abki.de weiterhelfen.

Der Jahrmarkt auf dem Wilhelmplatz ist am 2. Oktober 2023 etwas länger von 14.00 bis 23.00 Uhr geöffnet, weil am folgenden Tag ausgeschlafen werden kann. Am Feiertag selbst sind die Buden und Fahrgeschäfte auf dem Herbstmarkt von 14.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Und beim Familientag am Donnerstag, 5. Oktober 2023, spazieren auch Superhelden und Transformers über den Jahrmarkt.

Kulturinteressierte können ihre Freizeit am Einheitstag in einem städtischen Museum verbringen. In der Stadtgalerie Kiel im Neuen Rathaus ist von 11.00 bis 17.00 Uhr die neue Ausstellung "From Texture to Temptation" zu sehen. Das Stadtmuseum Warleberger Hof, das Schifffahrtsmuseum in der Fischhalle und das Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei sind jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt in alle städtischen Ausstellungshäuser ist frei.

Wer die freie Zeit im kühlen Nass verbringen möchte, hat dazu Gelegenheit im Hörnbad. Am 3. Oktober 2023 ist dort der Sportbereich von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, der Freizeitbereich von 12.00 bis 19.00 Uhr und die Sauna von 10.00 bis 20.00 Uhr.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel