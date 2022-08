Stadtteilfest: Der Tag am Tissenkai

Wann? 4. September 2022, 11.00 bis 17.00 Uhr Wo? am Tissenkai in Kiel-Holtenau Eintritt: frei Programm: www.tag-am-kai.de

Nach drei Jahren Pause präsentiert der Tag am Kai (TAK) endlich wieder ein buntes Programm aus Kultur, Freizeit, Wirtschaft und Wissenschaft rund um maritime Themen. Veranstaltet wird der TAK vom Verein Transmare e.V., der sich für ein besseres Verständnis für den Natur- und Kulturraum Meer und Küste einsetzt.

Über die gesamte Länge des Tiessenkais zeigen mehrere Künstler ihre Werke aus dem Meer und über das Meer – Schnitzereien (Dennis Hoffmann), Treibholzkunst (Rainer Barke), Malerei (Mark Sander), Keramik- und Betonobjekte (Anke Dominik-Unruh). Mode, Deko und Heimtextilien sind dieses Mal ebenfalls stark vertreten.

Neben Kinderkleidung und Patchworkdecken (Helga Adler), maritimer Wohndeko (Karin Schäfer), T-Shirts (honourebel) und maritimen Kleidungsstücken (Lille Fjord) sind auf den Ständen auch Seegraskissen (Ann-Christin Urbartz) und Taschen für Seemenschen (Bootsmann) zu finden.

Für kulinarischen Genuss sorgen "Schiffercafe" und "Kombüse", die zusätzlich zu ihren lokalen Angeboten mit Extra-Ständen aufwarten – mit Crepes, Getränken und Grill. Dass Algen eine Bereicherung für gesunde und nachhaltige Ernährung sein können, zeigt oceanBASIS, das Unternehmen vom Tiessenkai, das Naturstoffe aus dem Meer für nachhaltige Hautpflege und Ernährung einsetzt, mit seinen "Meeresgarten"-Algenflakes.

Mit ihren veganen Lebensmitteln präsentieren die Unternehmen "Purknall" und "Bäristo" unter anderem leckere Produkte mit Algen. Daneben gibt es auch wieder Beratung zur Naturkosmetik Oceanwell. Genug Futter für den Kopf liefert die Stadtteilbücherei und das lokal ansässige Unternehmen CRM – Coastal Research & Management.

Der TAK ist dieses Mal den Algen und Quallen im Meer gewidmet. Die Biologinnen Verena Sandow und Martina Mühl halten Vorträge in den Räumlichkeiten von CRM sowie in der Seebadeanstalt zu diesen Meeresorganismen. Außerdem präsentieren zahlreiche Vereine und Organisationen ihre wichtigen Beiträge zu einer lebendigen und demokratischen Gesellschaft:

Die Seebadeanstalt Holtenau, der TuS Holtenau mit seinem breiten Spektrum an Sportarten, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mit ihrem Seenotkreuzer "Berlin", der Arbeiter-Samariter-Bund (Wasserrettung), das Diakonische Werk und die Seemannsmission sind dabei.

Auch wieder dabei ist One Earth One Ocean e.V., der seine "Seekuh" mitbringt. Last but not least zeigt die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung (WSV), was es heißt Kanal, Schleusen, Wasserwege und Tiessenkai zu organisieren und zukunftsfähig zu machen. Und wer weiß – vielleicht öffnet die Hausherrin auch die Tür zum Leuchtturm wieder.

Für musikalische Untermalung sorgt die "Dimension". Traditionssegler und die Kieler Förde sind für das Ambiente zuständig. Veranstalter und Aussteller freuen sich auf zahlreiche und neugierige Besucher.

Quelle: Transmare e.V.