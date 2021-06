Sylt-Connection: Jolie und der Pate-Sylt bieten Stiel mit Stil an

Niemand kann sagen, wohin die Reise geht: ein Glück, wir müssen nicht ganz auf Luxus verzichten. Die Sylter Unternehmer Rèda Ferhat und Kirsten Esdar haben ihre alt bewährten Ideen weiterentwickelt und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Gläser-Sets mit Logo konfiguriert mit Champagner oder Wein und schick verpackt bergen Erinnerungen an die schönsten Momente auf Sylt für das eigene Heim, für Zuhause, als Geschenk oder auf dem Wunschzettel für die Zeit auf Sylt, die wieder kommen wird.

Ein heißer Tipp für Glasliebhaber ist der Startersetkarton à 6 Gläser (zum Beispiel 6 Champagnergläser für 89,- € inkl. MwSt. zzgl. Versand). Bestellen kann man ab sofort per Mail an: kontakt@jolie-sylt.de

Die Inhaber Kirsten Esdar und Rèda Ferhat freuten sich über den erfolgreichen Umzug im Jahr 2018 von der Alten Dorfstrasse 9 in die neuen Geschäftsräume, Alte Dorfstrasse 2 in Tinnum/Sylt. Die Veränderungen und zusätzlichen Leistungsangebote werden nun auch kontinuierlich auf der neuen Internetseite präsentiert.

Jolie-Sylt

Seit über 15 Jahren betreut www.jolie-sylt.de die gastronomischen Betriebe auf Sylt, Nordfriesland. Wer weiß schon, dass das Unternehmen von Hamburg über München bis zu den Balearen liefert?

Auf der nördlichsten Insel Deutschlands ist Jolie-Sylt die Schnittstelle zwischen den HoReCa-Herstellern und den Profikunden. Die Inhaber wissen, was ein gepflegtes Haus auszeichnet und welchen Komfort Gäste besonders schätzen.

Mit dem Erfahrungsschatz aus dem unternehmerischen Alltag der Gastronomie oder Hotellerie stehen sie den Kunden in Fragen zur Ausstattung, Veränderungen und Sonderaktionen gerne mit Rat und Tat zur Seite. "Auf der nördlichsten Insel Deutschlands ist immer was los und wir sind mittendrin und bereit für jede Order", so die Inhaber.

Jolie-Sylt hat Zugriff auf die gesamten Produktpaletten und liefert alles an Gläsern, Porzellan, Bestecken, Gastronomiebedarf, Vorbereitungsgeräten, Hotelbedarf u.v.m.. Sie erfüllen fast jeden Wunsch, den man an sie heranträgt.

Die Auswahl ist groß: Die Marken Arzberg, Bauscher, Hutschenreuther, Playground, Rosenthal, Seltmann, Tafelstern, Thomas, Versace, Stölzle oder Glass & Co. gehören wie die italienischen Hersteller Sambonet, Paderno und Arthur Krupp und die deutschen Besteckhersteller Amefa, Picard & Wielpütz zum Stammsortiment. APS® Assheuer+Pott sowie Contacto runden den Gastronomiebedarf ab.

Großküchen oder Kiosk? Restaurant oder Bar? Hotel oder Appartementvermietung?

Der Weg zu noch mehr Erfolg ist leichter als gedacht: www.jolie-sylt.de liefert seinen Kunden alles, zu jeder Zeit. Als Kunde genießt man auf Sylt den Vorteil des Lieferservices und den Abholmöglichkeiten vor Ort. Der Standort auf der Insel und die langjährigen Kunden auf dem Festland ermöglichen den ständigen Wachstum des Unternehmens.

Gastronomievorteil: Kaffeeautomaten und Service aus einer Hand

Sie benötigen einen neuen Kaffeeautomaten? Jeder Barista hat ja seine Vorlieben und soll zufriedengestellt werden.

Nicht nur die Finanzierungs- und Leasingangebote ermöglichen schnellere Entscheidungswege, auch die dazugehörenden Produktangebote können gleich mitgeliefert werden. Der Kunde ordert die erforderlichen Mengen nach Bedarf, ob Kaffee – Espresso – Café Creme – Trinkschokolade oder Tee ... denn, Zeit ist Geld!

Kleine Schätze für wenig Geld

Ein Besuch lohnt sich. Regelmäßig gibt es eine Abverkaufsaktion für Jedermann. Da kommen auch Kleinabnehmer zu wahren Kostbarkeiten von hochwertigen Porzellan-, Besteck- und Glasserien.

Das Unternehmen legt viel Wert auf persönlichen Kontakt: Die besten Geschäfte macht man von Angesicht zu Angesicht. Die einzige elektronische Stimme im Unternehmen kommt daher vom Anrufbeantworter. Kirsten Esdar und Rèda Ferhat, die Inhaber von Jolie-Sylt sind für ihre Kunden immer persönlich ansprechbar.