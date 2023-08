5. SUP Firmencup presented by ABK

Wann? Freitag, 25. August 2023, 17.00 Uhr Wo? Segelcamp an der Kiellinie Meldegebühren: 35,- Euro pro Team Anmeldung: bis Dienstag, 22. August 2023 unter segelcamp-kiel.de

Paddelspaß und Teamgeist stehen im Mittelpunkt des diesjährigen Events.

Am Freitag, 25. August 2023 findet zum fünften Mal der SUP Firmencup presented by ABK im Segelcamp an der Kiellinie statt. Hier können die Firmen zeigen, welche die beste SUP Company Kiels ist. Der Cup beginnt um 17.00 Uhr, das Einpaddeln ist bereits ab 16.00 Uhr möglich. Die Teams bestehen jeweils aus drei Paddler:innen.

Es gibt noch Restplätze

Unternehmen und Institutionen können sich noch bis Dienstag, 22. August 2023 anmelden. Die Meldegebühren pro Team belaufen sich auf 35€ und beinhalten Stegbier und Fischbrötchen im Anschluss an den Wettbewerb von Moby. Hier geht es nicht nur um sportlichen Ehrgeiz, sondern auch um das Knüpfen von Kontakten und jede Menge Spaß.

Kostenfreies Training

Als teilnehmendes Team gibt es die Möglichkeit, bereits vorab einmal Stand-Up Paddelboards im Segelcamp auszuleihen und auf der Kieler Förde für zwei Stunden zu trainieren. Die Leihgebühr ist ebenfalls in den Meldegebühren inbegriffen!

Der Firmencup bietet eine sportliche Abwechslung zum Alltag im Büro und eignet sich nebenbei gut als Teambuildingmaßnahme unter Mitarbeitenden. Die Paddler:innen bekommen für den Wettkampf SUP ́s vom Segelcamp kostenfrei gestellt.

Die Dreierteams treten in einem vor dem Segelcamp ausgelegten Tonnenparcour gegeneinander an. Dabei durchlaufen die Teammitglieder nacheinander den Parcour und geben den Staffelstab an das nächste Teammitglied weiter. Gewonnen hat das Team, welches als erstes den Parcour mit allen Paddler:innen absolviert hat.

Unterstützt wird der SUP Firmencup in diesem Jahr zum zweiten Mal vom Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel kurz ABK. Der ABK ist Sponsor des Segelcamps powered by Stadtwerke und ist ein Dienstleistungsbetrieb der Landeshauptstadt Kiel.

Alle Informationen zum Segelcamp gibt es online unter segelcamp-kiel.de.

Quelle: Kiel-Marketing