Studentenwerk SH zeigt Highlights des 36. Plakatwettbewerbs

Wann? 4. bis 21. Oktober 2022 Wo? Speisesaal im Erdgeschoss der Mensa l Eintritt: frei

Design-Studierende aus ganz Deutschland reichten 692 Plakate ein. Die sechs Preisträger wurden am 20. Juni 2022 im Museum für Kommunikation Berlin ausgezeichnet. Die 29 besten Plakate sind aktuell in einer Wanderausstellung auf Deutschlandtour und werden jeweils für einige Wochen in verschiedenen Studenten- und Studierendenwerken präsentiert, so auch im Studentenwerk SH.

Wie hat sich das Campusleben durch die pandemiebedingte Digitalisierung des Studiums verändert? Hat die Pandemie die Digitalisierung der Hochschulen beschleunigt? Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf das soziale Leben der Studierenden?

Das sind unter anderem die Fragen, die das Deutsche Studentenwerk an die Design-Studierenden stellte. Neben dem ersten Platz von Sieger Gabriel Weimer aus Mannheim vergab die fünfköpfige Fachjury zwei zweite und drei dritte Plätze. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro ausgespielt.

Der Plakatwettbewerb des Deutschen Studentenwerks wird seit 1987 jährlich ausgeschrieben und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Teilnahmeberechtigt sind Studierende aus den Studiengängen Grafikdesign, Kommunikationsdesign oder Virtuelle Kommunikation, die an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland immatrikuliert sind.

Durch den Wettbewerb werden die Studierenden angeregt, sich mit aktuellen hochschulpolitischen Themen auseinanderzusetzen, eine Haltung zu entwickeln und diese zu visualisieren.

Zum Wintersemester 2022/2023 lobt das Deutsche Studentenwerk wieder seinen Plakatwettbewerb aus. Das Thema lautet dieses Mal "Ich engagiere mich!". Teilnahmeberechtigte Studierende können sich noch bis Sonntag, 6. November 2022, für den Wettbewerb anmelden. Die öffentliche Preisverleihung findet am 19. Juni 2023 im Museum für Kommunikation in Berlin statt.

Quelle: Studentenwerk SH