Stromspar-Check für Kieler Haushalte

Kostenlose Beratung und Zuschuss

Der Stromspar-Check bietet eine kostenlose Energiesparberatung direkt für zu Hause. Geschulte Berater prüfen den Stromverbrauch der alten Kühl- und Gefriergeräte und helfen bei der Auswahl eines passenden Neugeräts. Moderne Geräte der Energieeffizienzklassen A bis D verbrauchen deutlich weniger Strom als alte Modelle. Zusätzlich geben sie wertvolle Tipps, wie der Strom- und Wasserverbrauch im Alltag gesenkt werden kann.

Als Bonus bekommt jeder Haushalt ein kostenloses Sparpaket im Wert von bis zu 70 Euro. Dieses enthält praktische Helfer wie LED-Lampen, wassersparende Duschköpfe oder schaltbare Steckerleisten. Diese kleinen Maßnahmen summieren sich und entlasten eure Haushaltskasse spürbar. Die Berater zeigen euch direkt, wie ihr die Produkte optimal einsetzt.

Teilnahme und Voraussetzungen

Das Angebot richtet sich an Kieler Haushalte mit geringem Einkommen. Dazu zählen Menschen mit Bezug von Grundsicherungsgeld, Wohngeld, Kinderzuschlag, Sozialhilfe oder BAföG. Auch Haushalte mit geringer Rente, Geflüchtete mit Grundsicherungsleistungen sowie Selbstständige oder Arbeitnehmer mit einem Einkommen unter der Pfändungsgrenze können teilnehmen. Der Zuschuss für neue Geräte liegt zwischen 100 und 400 Euro, je nach individueller Situation.

Ein Termin für die Energiesparberatung kann per E-Mail an ssc-kiel@diakonie-altholstein.de oder telefonisch unter (0431) 26097675 vereinbart werden. Der Zuschuss kann bis zum 31. Dezember 2027 oder bis zur Ausschöpfung der bereitgestellten Mittel genutzt werden. Die Aktion ist Teil der Stromsparkampagne #GemeinsamStromsparen der Landeshauptstadt Kiel. Weitere Informationen sind hier zu finden.

Mehr Tipps zum Energiesparen und zu Fördermöglichkeiten in Kiel? Wir von kiel-magazin.de informieren euch regelmäßig über praktische Angebote für euren Alltag.