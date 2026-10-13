Stromautobahn-Sanierung im Knooper Weg

Bauarbeiten an der Kieler Stromautobahn

Die Stadtwerke Kiel sanieren derzeit ihre sogenannte "Stromautobahn", eine wichtige 110.000-Volt-Leitung. Die Bauarbeiten erstrecken sich über insgesamt neun Kilometer von der Wik bis zum Konrad-Adenauer-Damm. Der neue Bauabschnitt schließt direkt an die laufenden Arbeiten zwischen Exer und Waisenhofstraße an, die Ende Oktober abgeschlossen werden.

Die Erneuerung sichert die langfristige Energieversorgung Kiels und macht sie zukunftsfähig. Immer mehr Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Ladesäulen für Elektromobilität müssen zuverlässig ins Netz integriert werden. Die 110.000-Volt-Leitung bildet dafür das Rückgrat und muss den deutlich höheren Anforderungen durch erneuerbare Energien standhalten. Diese Entwicklung führt zu einer massiven Steigerung der Netzbelastung, der nur mit moderner Infrastruktur begegnet werden kann.

Welche Verkehrseinschränkungen werden erwartet?

Für die Sanierungsarbeiten wird der betroffene Streckenabschnitt komplett gesperrt. Die offizielle Umleitung führt über Exerzierplatz, Ziegelteich und Stresemannplatz bis zur Kaistraße, weiter über Wall, Prinzengarten und Schloßgarten auf die Brunswiker Straße. Von dort gelangen Autofahrer über die Mittelstraße wieder auf den Knooper Weg. Die Gehwege bleiben grundsätzlich frei, Grundstücke und der Lebensmittelmarkt sind in der Regel erreichbar. Die Stadtwerke bemühen sich, die Einschränkungen auf ein Minimum zu reduzieren und die bestehende Umleitungsempfehlung beizubehalten.

Der aktuelle Bauabschnitt startet am 13. Oktober 2026, die bisherigen Arbeiten enden voraussichtlich Ende Oktober. Anschließend folgt ein weiterer Bauabschnitt zwischen Damperhofstraße und Fleethörn, dessen genauer Starttermin rechtzeitig bekannt gegeben wird. Die Stadtwerke informieren mit entsprechendem Vorlauf über alle weiteren Schritte der umfangreichen Sanierungsmaßnahme.

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