Streetball-Event Mein_EinkaufsBahnhof-3x3Germany Tour am Kieler Hauptbahnhof

Wann? Am Freitag, 14. Juli 2023, von 12.00 bis 18.00 Uhr Am Samstag, 15. Juli 2023, von 10.00 bis 16.00 Uhr Wo? Kiel Hauptbahnhof Eintritt: frei Anmeldung: auf play.fiba3x3.com

Wummernde Beats aus den Lautsprecherboxen, spektakuläre Würfe auf den Korb und jede Menge gute Laune: das ist Streetbasketball. Im Sommer ist es wieder so weit und die große Mein_EinkaufsBahnhof-3x3Germany Tour findet endlich statt. Seit 2019 sind 3x3Germany unter dem Initiator Alain Fazal und Mein_EinkaufsBahnhof Kooperationspartner.

Unterstützt wird die Tour von den Geschäften in den Einkaufsbahnhöfen der verschiedenen Stops oder Standorte. Anmeldungen an den einzelnen Standorten zu verschiedensten Kategorien wie Men, Women, U18 M/W Hobby, Ü18 M/W Hobby, U16 M/W Mixed, U12 M/W Mixed und Wheelchair sind jetzt möglich.

Sport, Spiel, Spaß und Show

Für Essen und Trinken sorgen die vielen Shops im Einkaufsbahnhof. Und manchmal guckt sogar per Zufall ein echter Basketball-Superstar wie Dennis Schröder (Los Angeles Lakers) vom Spielfeldrand aus zu.

Streetball für alle

Bei dem 3x3 Streetball-Wettkampf stehen pro Mannschaft drei Spieler auf dem Platz und werfen auf einen Korb. Das Streetballturnier vereint Leistungssport, Breitensport und Inklusion. Für die Zuschauer:innen gibt es zudem ein attraktives Unterhaltungsprogramm mit Aktionsbühne, musikalischer Begleitung und diversen Showacts. Für Abwechslung sorgen zudem ein Dunking-Contest sowie ein Bump-Out für Kids. Auch Unternehmen können bei den so genannten Business Cups jeweils ab 16.00 Uhr teilnehmen.

Kultur- und Sportveranstaltungen für alle

Die Deutsche Bahn mit ihren bundesweiten Einkaufsbahnhöfen möchte mit diesen Kultur- und Sportveranstaltungen für alle die Aufenthaltsqualität in den Bahnhöfen steigern. Mit der 3x3 Streetball-Tour bietet die Marketinggesellschaft der bundesweiten Einkaufsbahnhöfe ein tolles Event für Bahnhofsbesucher:innen, Reisende, Familien und Sportbegeisterte.

Gemeinsam wird so für großartige Erinnerungen, glückliche Gesichter und Abwechslung in den Bahnhöfen sowie auf den Bahnhofsvorplätzen gesorgt.

Aktuelle Infos gibt es auf der Website einkaufsbahnhof.de.

Die MEKB Marketinggesellschaft der bundesweiten Einkaufsbahnhöfe gehört zur DB Station&Service AG, die mit rund 5.400 aktiven Bahnhöfen der größte Bahnhofsbetreiber in Europa ist. Zu den Partnern zählen Einzelhandelsgeschäfte auf über 1 Mio. Quadratmetern Mietfläche in bundesdeutschen Bahnhöfen, in denen durchschnittlich an sieben Tagen der Woche täglich rund 20 Mio. Reisende und Besucher:innen als Kunden unterwegs sind.

Quelle: UGW Communication GmbH