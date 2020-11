Trotz der Pandemie, denn die Veranstaltungsreihe soll nach dem 10-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr auch bei allen gegenwärtigen Einschränkungen nicht unterbrochen werden. Und wegen der Pandemie, denn im Jahr 2020 ist aus Sicht der Kieler Evolutionsforschenden kein anderes Thema so relevant wie Entstehung und Verlauf weltumspannender Seuchen und die Lehren, die Wissenschaft und Gesellschaft daraus in der aktuellen Situation ziehen können.

Um den Anforderungen des Infektionsschutzes gerecht zu werden, bietet das Organisationsteam daher erstmals das Live Streaming-Event "Darwintag – Digital Edition" an.

Schüler ebenso wie die interessierte Öffentlichkeit können die Veranstaltung ab 9,00 Uhr über den YouTube-Kanal der CAU (www.youtube.com/kieluni) verfolgen und sich über die sozialen Medien mit den Vortragenden austauschen. Für eine Teilnahme benötigen die Schulen daher nur einen Internetzugang und passende Endgeräte, mit denen der YouTube-Kanal aufgerufen und der Stream abgespielt werden kann.

Pandemien im Licht der Evolution

Die veranstaltenden Institutionen sind auch in diesem Jahr das Kiel Evolution Center (KEC) der CAU, das Zoologische Museum Kiel und das Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik (IPN). Gemeinsam haben sie die Möglichkeit geschaffen, Schülern aus ganz Schleswig-Holstein und darüber hinaus die virtuelle Teilnahme am Darwintag 2020 zu ermöglichen.

Anhand von fünf allgemein verständlichen Vorträgen unter dem Titel "Pandemien im Licht der Evolution" stellen die Dozenten von der CAU und ihren Partnerinstitutionen das Thema aus verschiedenen evolutionswissenschaftlichen Perspektiven dar.

Zunächst liefert Professor Helmut Fickenscher vom Institut für Infektionsmedizin eine Einordnung der aktuellen SARS-CoV-2 Pandemie. Evolutionstheoretiker Professor Arne Traulsen vom Plöner Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie erklärt, was die Mathematik über die Vorhersage und den Verlauf von Pandemien lehrt. Professorin Eva Stukenbrock vom Botanischen Institut berichtet über Pandemien in der Pflanzenwelt. Professor Hinrich Schulenburg vom Zoologischen Institut stellt dar, wie evolutionsbiologische Prinzipien bei der Bekämpfung der Antibiotikakrise – die in Kürze ebenfalls pandemische Dimensionen erreichen könnte – helfen können. Zum Schluss stellt Professor Ben Krause-Kyora vom Institut für Klinische Molekularbiologie die Evolution von Krankheitserregern seit der Steinzeit am Beispiel von Pest, Lepra und Typhus vor.