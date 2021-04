"Streaming Alice" – Uraufführung im Theater Kiel

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Darin nimmt Alice uns mit auf die Reise ins Wunderland, bevölkert von unterschiedlichsten Wesen, in der völlig andere Regeln gelten. Was passiert, wenn man versucht, diese utopischen und philosophischen Ideen in der Realität umzusetzen?

Kann man theatralisch fliegen, schrumpfen, wachsen oder an mehreren Orten gleichzeitig sein und dabei alle physikalischen und gesellschaftlichen Dimensionen sprengen? Auf einen Versuch soll es hier ankommen.

Anna-Elisabeth Frick entfaltet poetische Bilder und bunte Gedankenströme, die uns in eine wundersame, surreale Welt mitnehmen. Alice, die uns im Film in dreifacher Ausführung begegnet, lädt uns ein, mit ihr auf die Reise zu gehen. Dabei wird die sich völlig furchtlos in die Welt hinaus begebende Protagonistin auch ins Innere ihrer eigenen Person geführt.

Der Ernsthaftigkeit und Zielstrebigkeit, mit der Alice sich scheinbar widersinnigen Fragen widmet, wohnt ein utopisches Potenzial inne: Sie stellen die Welt, wie wir sie kennen, substanziell in Frage und fordert auf, sie neu zu denken und womöglich zu erleben.

Wie könnte die Welt andersartig funktionieren? Wie könnten wir mit ihr umgehen und mit ihr in Beziehung treten? Der so entstandene Theaterfilm entwickelt philosophischen Tiefgang auf lustvoll spielerische Weise.

Besetzung

Regie: Anna-Elisabeth Frick

Ausstattung: Martha Pinsker

Dramaturgie: Elisa Elwert

Darsteller: Jennifer Böhm, Ellen Dorn, Tiffany Köberich

Quelle: Theater Kiel