Wann? 29. August bis 20. September 2026

Freitag und Samstag 15.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag 12.00 bis 18.00 Uhr Wo? Atelierhaus im Anscharpark Eintritt: Frei

Was erwartet euch in der Ausstellung?

Die Schau vereint unterschiedlichste Medien und künstlerische Ansätze. Man kann Malerei, Film, Fotografie, Grafik, Performance und Rauminstallationen bestaunen. Acht Künstlerinnen und Künstler, Max Flachsenberg, Melina Bigale, Laura Meggers, Helena Sachs, Sander Schaper, Naiwei Tian, Tom Scheffer und Hyojung Yun, geben Einblick in ihre Projekte seit Januar 2025. Die Werke entstanden in drei geförderten Atelierräumen im Haus 8.

Hyojung Yun erforscht Porzellan und Glasur als reaktive Materialien. In "Sensitive Ground" hinterlassen Besucherinnen Spuren auf einer Bodeninstallation aus Porzellan, die Oberfläche verändert sich und zerfällt. Bei "Beyond Surface" bildet Glasur nicht die Beschichtung, sondern den gesamten Körper der Arbeit. Beide Installationen zeigen Material als aktiven Partner im künstlerischen Prozess.

Maximilian Flachsenberg, der 2024 seinen Master of Fine Arts mit Schwerpunkt Bildhauerei abschloss, rückt verdrängte Orte und Figuren ins Zentrum. Seine Installationen und Druckgrafiken kreisen um Abschiede des Alltags. Er überzeichnet Motive, bis das schmerzvoll Melancholische ins kurios Absurde kippt.

Naiwei Tian dokumentiert in seiner Fotoserie "Linden blüht" Orte der Begegnung in Hannover-Linden aus dem Herbst 2008. Kioske, Bäckereien, Cafés, Schneidereien, durch die Kamera werden vertraute Orte zugleich fremd und teil einer Zeitreise. Beim Gehen begegnet er Dingen, die zunächst selbstverständlich erscheinen. Die Fotografie hält diese flüchtigen Momente fest.

Tom Scheffer präsentiert Mischtechniken auf verschiedenen Bildträgern. Sein "Schafsgedicht" besteht aus sechs Strophen auf Karton, jeweils etwa 16 x 12 cm groß. Daneben zeigt er Arbeiten wie "Komposition Blau I und II" auf MDF sowie "Lagune IV" auf Leinwand mit 73 x 105 cm.

Laura Meggers zeichnet für die visuelle Identität der Ausstellung verantwortlich, sie gestaltete das Plakat und die Beschriftung. Ihre gestalterische Arbeit prägt das Erscheinungsbild der Schau. Sander Schaper hinterfragt mit seiner Installation "Warum der Kunstmarkt nicht auf Linkedin sollte" ironisch die Vermarktung von Kunst. Die Arbeit besteht aus Roll-Ups im Format 85 x 200 cm und spielt mit den Codes der Geschäftswelt.

Melina Bigale zeigt gemeinsam mit Leandra Bigale zur Eröffnung eine Performance. Die beiden Künstlerinnen machen die performativen Aspekte ihrer Arbeit direkt erlebbar. Helena Sachs ist ebenfalls mit Werken in der Ausstellung vertreten und erweitert das Spektrum der künstlerischen Positionen. Alle Arbeiten zusammen ergeben ein vielfältiges und facettenreiches Bild zeitgenössischer Kunstproduktion.

Wann und wo könnt ihr vorbeikommen?