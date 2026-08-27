Ausstellung der Atelierstipendiaten 2026
Kultur Ausstellungen
Im Kunstverein Haus 8 im Anscharpark Kiel zeigen acht Absolventinnen und Absolventen der Muthesius Kunsthochschule ihre künstlerischen Arbeiten. Die Ausstellung vom 29. August bis 20. September 2026 präsentiert Werke aus zwei Jahren Stipendienzeit. Von Malerei über Performance bis zu interaktiven Installationen.
|Wann?
|29. August bis 20. September 2026
Freitag und Samstag 15.00 bis 18.00 Uhr, Sonntag 12.00 bis 18.00 Uhr
|Wo?
|Atelierhaus im Anscharpark
|Eintritt:
|Frei
Was erwartet euch in der Ausstellung?
Die Schau vereint unterschiedlichste Medien und künstlerische Ansätze. Man kann Malerei, Film, Fotografie, Grafik, Performance und Rauminstallationen bestaunen. Acht Künstlerinnen und Künstler, Max Flachsenberg, Melina Bigale, Laura Meggers, Helena Sachs, Sander Schaper, Naiwei Tian, Tom Scheffer und Hyojung Yun, geben Einblick in ihre Projekte seit Januar 2025. Die Werke entstanden in drei geförderten Atelierräumen im Haus 8.
Hyojung Yun erforscht Porzellan und Glasur als reaktive Materialien. In "Sensitive Ground" hinterlassen Besucherinnen Spuren auf einer Bodeninstallation aus Porzellan, die Oberfläche verändert sich und zerfällt. Bei "Beyond Surface" bildet Glasur nicht die Beschichtung, sondern den gesamten Körper der Arbeit. Beide Installationen zeigen Material als aktiven Partner im künstlerischen Prozess.
Maximilian Flachsenberg, der 2024 seinen Master of Fine Arts mit Schwerpunkt Bildhauerei abschloss, rückt verdrängte Orte und Figuren ins Zentrum. Seine Installationen und Druckgrafiken kreisen um Abschiede des Alltags. Er überzeichnet Motive, bis das schmerzvoll Melancholische ins kurios Absurde kippt.
Naiwei Tian dokumentiert in seiner Fotoserie "Linden blüht" Orte der Begegnung in Hannover-Linden aus dem Herbst 2008. Kioske, Bäckereien, Cafés, Schneidereien, durch die Kamera werden vertraute Orte zugleich fremd und teil einer Zeitreise. Beim Gehen begegnet er Dingen, die zunächst selbstverständlich erscheinen. Die Fotografie hält diese flüchtigen Momente fest.
Tom Scheffer präsentiert Mischtechniken auf verschiedenen Bildträgern. Sein "Schafsgedicht" besteht aus sechs Strophen auf Karton, jeweils etwa 16 x 12 cm groß. Daneben zeigt er Arbeiten wie "Komposition Blau I und II" auf MDF sowie "Lagune IV" auf Leinwand mit 73 x 105 cm.
Laura Meggers zeichnet für die visuelle Identität der Ausstellung verantwortlich, sie gestaltete das Plakat und die Beschriftung. Ihre gestalterische Arbeit prägt das Erscheinungsbild der Schau. Sander Schaper hinterfragt mit seiner Installation "Warum der Kunstmarkt nicht auf Linkedin sollte" ironisch die Vermarktung von Kunst. Die Arbeit besteht aus Roll-Ups im Format 85 x 200 cm und spielt mit den Codes der Geschäftswelt.
Melina Bigale zeigt gemeinsam mit Leandra Bigale zur Eröffnung eine Performance. Die beiden Künstlerinnen machen die performativen Aspekte ihrer Arbeit direkt erlebbar. Helena Sachs ist ebenfalls mit Werken in der Ausstellung vertreten und erweitert das Spektrum der künstlerischen Positionen. Alle Arbeiten zusammen ergeben ein vielfältiges und facettenreiches Bild zeitgenössischer Kunstproduktion.
Wann und wo könnt ihr vorbeikommen?
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Die Ausstellung findet im Atelierhaus und Kesselhaus im Anscharpark statt, Heiligendammer Straße 15 in Kiel. Geöffnet ist freitags und samstags von 15.00 bis 18.00 Uhr, sonntags von 12.00 bis 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zur Eröffnung am 28. August um 16.30 Uhr spricht Prof. Dr. Arne Zerbst, Präsident der Muthesius Kunsthochschule.
Das Rahmenprogramm bietet mehr als nur Ausstellungsrundgänge. Melina und Leandra Bigale zeigen eine Performance, Hyojung Yun präsentiert eine interaktive Bodeninstallation. Zur Museumsnacht am Eröffnungsabend ab 18.00 Uhr leitet Tom Scheffer einen Workshop zur Tintenherstellung. Diese Aktionen machen die künstlerischen Prozesse direkt erlebbar.
Wie funktioniert das Atelierstipendium?
Seit Herbst 2016 unterstützt die Muthesius Kunsthochschule Absolventinnen durch zweijährige Atelierstipendien. Das ermöglicht die Fortführung künstlerischer und gestalterischer Projekte nach dem Studium. Die aktuelle Förderperiode lief von Januar 2025 bis Dezember 2026 mit drei Ateliers für insgesamt acht Stipendiatinnen. Das nächste Stipendium startet im Januar 2027.
Für das neue Stipendium von Januar 2027 bis Dezember 2028 stehen zwei Ateliers für bis zu acht Stipendiatinnen zur Verfügung. Die Bewerbungsfrist endet am 30. September 2026. Weitere Informationen erhaltet ihr bei der Muthesius Kunsthochschule. Das Stipendium richtet sich an Absolventinnen, die ihre künstlerische Praxis professionell weiterentwickeln möchten.
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