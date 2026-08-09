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So entsteht eine Sonnenfinsternis

Eine Sonnenfinsternis kann nur bei Neumond entstehen, wenn Sonne, Mond und Erde genau in einer Linie stehen. Der Mond erscheint dann als schwarze Silhouette vor der Sonne. Meist zieht der Mond nördlich oder südlich an der Sonne vorbei, weshalb Sonnenfinsternisse so selten sind. Bei einer totalen Finsternis fällt der Kernschatten des Mondes in einem schmalen Streifen auf die Erdoberfläche und bedeckt die Sonne komplett.

In Norddeutschland wird die Sonne zu ungefähr 85 bis 90 Prozent bedeckt sein. Die Sonne steht dann nur noch als schmale Sichel am Himmel. Eine totale Sonnenfinsternis erleben dagegen nur Teile Islands, Grönlands sowie Nordspanien. In Kiel beginnt die partielle Finsternis gegen 19.12 Uhr, weiter südlich einige Minuten später.

Der Ablauf am 12. August

Die Verdunkelung erreicht in Norddeutschland je nach Standort zwischen 20.06 Uhr und 20.11 Uhr ihren Höhepunkt. In Kiel fällt das Ende der Finsternis ungefähr mit dem Sonnenuntergang um 20.59 Uhr zusammen. An anderen Standorten ist die Sonne bereits untergegangen, bevor der Mond komplett vorbeigezogen ist. Auf der Website Time and Date könnt ihr die genauen Uhrzeiten für euren Standort abrufen und den Verlauf in einer Simulation verfolgen.

Die Sternwarte der HAW Kiel bietet den idealen Standort mit freiem Blick nach Westen. Bei klarem Himmel entstehen hier besonders eindrucksvolle Fotomotive. Das Team vor Ort verteilt kostenlos Sonnenschutzbrillen, damit ihr das Naturschauspiel sicher verfolgen könnt. Der erhöhte Standort auf dem Hochhaus am Sokratesplatz 1 ist von 18.30 bis ca. 21.00 Uhr für euch geöffnet.

Wer eine Sonnenfinsternis beobachten möchte, darf auf keinen Fall mit bloßem Auge in die Sonne blicken. Ein ungeschützter Blick kann zu schweren Augenschäden führen. Spezielle Schutzbrillen sind bei Optikern oder im Onlinehandel für wenige Euro erhältlich. Herkömmliche Sonnenbrillen bieten keinen ausreichenden Schutz.

Die Lange Nacht der Astronomie

Bei der dritten bundesweiten Langen Nacht der Astronomie entdeckt ihr das Universum mit zwei astronomischen Highlights. Die HAW Kiel lädt gemeinsam mit der Stiftung Planetarium Berlin, der Astronomischen Gesellschaft, der Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien, der Vereinigung der Sternfreunde und dem Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt dazu ein, den Kosmos zu entdecken. Von 18.30 bis 21.00 Uhr sind sowohl die Sternwarte als auch der Mediendom für euch geöffnet.

Im Mediendom im Untergeschoss des großen Hörsaalgebäudes könnt ihr die YouTube-Livesendung zur LNDA verfolgen. Das Programm zeigt die totale Sonnenfinsternis in Spanien und wird mit weiteren spannenden Inhalten angereichert. Achtung: Nur 64 Plätze stehen zur Verfügung, reserviert daher vorab, wenn ihr garantiert dabei sein möchtet. So erlebt ihr das Ereignis aus verschiedenen Perspektiven gleichzeitig.

Programm für Kinder

Bereits um 17.00 Uhr startet im Mediendom die Liveshow "Sonne, Mond und Sterne" speziell für Kinder. Auf spielerische Art lernen die jungen Besucher mehr über den Sternenhimmel, die Planeten und unser Sonnensystem. Die kostenpflichtige Show ist die perfekte Einstimmung auf das abendliche Hauptereignis. So wird der Tag zu einem unvergesslichen Familienerlebnis.

Am späten Abend des 12. August lohnt sich noch ein zweiter Blick in den Himmel, dann ganz ohne Schutzbrille. In der Nacht befindet sich der Sternschnuppenstrom der Perseiden auf seinem Höhepunkt. Da er auf einen Neumond fällt, stehen die Chancen bei klarer Sicht sehr gut, eine oder mehrere Sternschnuppen zu sehen. Ein doppeltes Himmelsspektakel an einem einzigen Tag.

Neugierig auf weitere astronomische Events in eurer Nähe? Wir von kiel-magazin.de halten euch über die schönsten Himmelsphänomene auf dem Laufenden.