Sternwarte der FH Kiel live bei Sonnenfinsternis dabei

Zum ersten Mal seit sechs Jahren ist über Mitteleuropa wieder eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen.

Der Mond wird am Donnerstag, 10. Juni in Norddeutschland rund 20 Prozent der Sonnenscheibe bedecken, in Süddeutschland sind es nur sechs Prozent. Der Mondschatten läuft von West nach Ost, daher beginnt die Finsternis in Aachen bereits um 11.21 Uhr, in Kiel dauert sie von 11.29 bis 13.44 Uhr. Das Maximum der Sonnenfinsternis findet in Schleswig-Holstein gegen 12.20 Uhr statt.

Wer in der Mittags- oder Schulpause einen Blick zur Sonne werfen und die "angeknabberte Sonne" bestaunen möchten, sollte dies unter freiem Himmel aber nur mit einer sicheren Sonnenfinsternis-Brille wagen; alle anderen Hilfsmittel dämpfen das Sonnenlicht nicht ausreichend, bleibende Augenschäden wären die Folge.