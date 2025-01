Sternsinger bringen Segen ins Kieler Rathaus

Bettina Aust und Ulf Kämpfer begrüßten die Kinder und Jugendlichen aus vielen der katholischen Gemeinden in Kiel in der Rotunde vor dem Amtszimmer des Oberbürgermeisters . Die Sternsinger gaben zwei Lieder zum Besten und hielten ihre traditionelle Ansprache. Außerdem übergaben die Kinder einen symbolischen Stuhl als "Platz für Kinderrechte" an den Oberbürgermeister und die Stadtpräsidentin.

Kämpfer würdigte das symbolische Geschenk mit warmen Worten. Er erinnerte daran, dass Kinderrechte selten so wichtig waren wie jetzt und versprach, sich das Thema zu Herzen zu nehmen. Als Dankeschön für ihren Einsatz erhielten die Kinder und Jugendlichen eine Spende sowie Süßigkeiten und Getränke. Eine große Schar beglückter Kinder sammelte sich schnell um die Stadtpräsidentin und den Oberbürgermeister.

Die Sternsinger-Aktion ist eine der größten Solidaritätsaktionen von Kindern für Kinder weltweit. Seit ihrem Start 1959 hat sich die Aktion zur weltweit größten Hilfsaktion von Kindern für Kinder entwickelt. Die gesammelten Spenden kommen jedes Jahr mehr als 1.800 Kinderhilfsprojekten in rund 100 Ländern zugute.

Allein in Deutschland beteiligen sich jährlich rund 300.000 Kinder und Jugendliche an der Aktion. Auch in Kiel sind die Sternsinger eine feste Tradition und leisten einen wichtigen Beitrag, um Kindern in Not zu helfen und ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen.