Stefanie Sargnagel liest aus ihrem neuen Roman "Iowa"

Die Lesung beginnt um 20.00 Uhr, Einlass ist bereits ab 19.30 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für 23,80 Euro und an der Abendkasse für 25,- Euro. Begleitet wird Stefanie Sargnagel von der Musiklegende Christiane Rösinger, die auch im Buch eine Rolle spielt.

Ungewöhnlicher Blick auf das ländliche Amerika

In "Iowa" berichtet Stefanie Sargnagel von ihren Erlebnissen als Dozentin für Creative Writing an einem kleinen College mitten im Nirgendwo der USA. Gemeinsam mit Christiane Rösinger erkundet sie die Kleinstadt Grinnell mit ihren 8.000 Einwohnern, endlosen Maisfeldern und traditionellen Geschlechterrollen.

Mit viel Sympathie und Humor beschreibt Sargnagel die übergewichtigen, aber freundlichen Einheimischen, riesige Supermärkte und kulinarische Kuriositäten wie eingelegte Truthahnmägen. Nebenbei erzählt sie herzerwärmend von der Bedeutung von Frauenfreundschaften.

Stefanie Sargnagels Werdegang

Stefanie Sargnagel wurde einem breiteren Publikum erstmals 2013 mit ihrem Debütwerk "Binge Living" bekannt, das zum Überraschungsbestseller avancierte. Es folgten "Fitness" (2015), "Statusmeldungen" (2018) und ihr erster Roman "Dicht – Aufzeichnungen einer Tagediebin" (2018).

Sargnagels Markenzeichen sind Facebook-Postings, skurrile Reportagen und Illustrationen, die sie zu einem mitreißenden Stream of Consciousness verwebt. Schonungslos entlarvt sie dabei alles, was in ihren Augen verlogen, unzulänglich oder einfach nur komisch ist.