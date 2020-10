Stefan Marquard mit neuer Serie "Sterneküche macht Schule" für die YouTube-Generation

Ein absolutes Herzensanliegen für den bekannten Fernsehkoch , der das gleichnamige Präventionsprojekt zusammen mit der KNAPPSCHAFT bereits schon an über 70 Schulen durchgeführt hat. Mit der YouTube-Serie soll das Projekt nun noch mehr Schülern und Eltern vorgestellt werden. Denn gerade in der aktuellen Corona-Krise ist eine frische und ausgewogene Ernährung wichtig für ein gut funktionierendes Immunsystem .

In zunächst sechs Folgen will er Schülern dafür begeistern, selbst zu kochen und dabei auch zu lernen, was zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung gehört.

Für vier Folgen hat er sich Sally in die Schulküche geholt. Die ehemalige Grundschullehrerin erreicht mit ihren Koch- und Backvideos bereits ein großes Publikum. Mehr als 1,7 Millionen Abonnenten hat sie alleine auf ihrem YouTube-Kanal "Sallys Welt". Sie war von der Einladung direkt begeistert.

"Das Thema bewusste und ausgewogene Ernährung ist mir persönlich sehr wichtig. Kinder essen häufig unter Stress, sei es in der Schule oder unterwegs! Wir wollen den Kids & Eltern zeigen, dass es auch anderes geht", so Sally.

Doch nicht nur Sally und Stefan werden in den Folgen zu sehen sein. Jeweils vier Kinder stehen pro Folge vor der Kamera. Angelehnt an die "Sterneküche macht Schule"-Aktionstage vor Ort an den Schulen sind sie dabei nicht nur Statisten, sondern kochen, schnippeln und backen unter der Anleitung des prominenten Koch-Duos selbst die Gerichte, ganz nach dem Motto "Learning by Doing".

"Gesundes Essen hält fit und leistungsfähig. Außerdem macht gemeinsames Kochen Spaß und weckt so das Interesse an selbst gemachtem, frischem Essen. Ich freue mich, mit dem Präventionsprojekt 'Sterneküche macht Schule' nun auch auf YouTube noch mehr Kinder und Jugendliche für leckeres, abwechslungsreiches Essen zu begeistern", sagt Bettina am Orde Geschäftsführerin der KNAPPSCHAFT.

Die Videos funktionieren als Tutorial in den Schulen. Aber auch für das gemeinsame Kochen der Jugendlichen mit ihren Eltern sind sie geeignet. Die Folgen sind wöchentlich auf dem YouTube-Kanal von Stefan Marquard zu sehen. Sally ist ab Folge 2 mit dabei.

Über Stefan Marquard

Für seine revolutionären Kochmethoden wurde der gelernte Koch und Metzger mit dem GastroStern 2017, einem Michelin-Stern, der "Goldenen Schlemmerente" sowie mit 18 Punkten im Gault-Millau ausgezeichnet. Vielfache Fernsehauftritte, sowie mehr als 10 Kochbücher machten ihn einem breiten Publikum bekannt. Besonders am Herzen liegt ihm die Arbeit mit Kindern. So setzt er sich bereits seit fünf Jahren an Schulen erfolgreich für eine gesündere und trotzdem schmackhafte Schulverpflegung ein.

Weitere Infos unter www.stefanmarquard.de.

Über die KNAPPSCHAFT

Die KNAPPSCHAFT zählt mit rund 1,5 Millionen Versicherten zu den größten Krankenkassen in Deutschland. Sie kombiniert den Schutz der Kranken- und Pflegeversicherung mit einer ganzheitlichen Versorgung: In ihrem medizinischen Kompetenznetz arbeiten Ärzte, Kliniken, Pflegekräfte, Gesundheits- und Versicherungsfachleute Hand in Hand. So erhalten Versicherte eine Vielzahl von Leistungen zur Früherkennung und Prävention – die nicht selten über den gesetzlichen Standard hinausgehen.

Weitere Informationen unter www.knappschaft.de

Quelle: KNAPPSCHAFT