Start für die neue Grund- und Gemeinschaftsschule Wik

Mittlerweile haben sich die Schüler*innenzahlen sehr positiv entwickelt und aus der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule mit Grundschulteil am Standort Wik wird wieder eine eigenständige Schule. Am Dienstag, 1. Februar 2022, startete die neue Grund- und Gemeinschaftsschule Wik nun in die zweite Hälfte des aktuellen Schuljahrs. Die neue Schule, deren Leitung Mathias Rathey übernimmt, ist ein Gewinn für den Stadtteil.

Bürgermeisterin und Bildungsdezernentin Renate Treutel freut sich über diese Entwicklung: "Wir haben uns seinerzeit sehr gewünscht, dass dieser Erfolg zustande kommt. Aber es brauchte viele Unterstützer*innen und Menschen, die an diesen Erfolg glaubten, die die Ärmel hochgekrempelt und die diese beiden Schulstandorte in einer Schule auf das richtige Gleis gesetzt haben. Wir sind vor allem der Schulgemeinschaft an beiden Standorten sehr dankbar für ihr Engagement und ihre Zielstrebigkeit."

Als die damalige Timm-Kröger-Regionalschule nicht mehr als eigenständige Schule erhalten werden konnte, prognostizierte die Schulentwicklungsplanung bereits steigende Schüler*innenzahlen im Stadtteil. Um daher den Erhalt des Schulstandortes in der Wik mit der Primar- und Sekundarstufe I sicherzustellen, hatte die Kieler Ratsversammlung im November 2014 beschlossen, durch eine organisatorische Verbindung mit der Friedrich-Junge-Gemeinschaftsschule Schreventeich eine Außenstelle in der Wik zu bilden.

Dieser Beschluss wurde seinerzeit ausdrücklich mit dem Ziel gefasst, mittelfristig wieder einen eigenständigen Schulstandort einschließlich der Sekundarstufe I in der Wik zu etablieren, wenn die Schüler*innenzahlen den Anforderungen der Mindestgrößenverordnung gerecht werden.

Die Schulgemeinschaft und die Landeshauptstadt Kiel als Schulträgerin haben seitdem erheblich in diesen Schulstandort investiert, um die Attraktivität der Schule zu steigern und somit die Schüler*innenzahlen kontinuierlich zu erhöhen.

Iris Hinz, Leiterin des Amtes für Schulen, macht deutlich: "Wir haben immer an diesen Standort geglaubt. Mit dem Bau einer Mensa konnte die Aufenthaltsqualität für die Schüler*innen und das Kollegium erheblich gesteigert werden. Alle Fachräume im gesamten Schulgebäude wurden auf den neuesten pädagogischen Stand gebracht. Und für die Grundschulkinder steht eine gut etablierte Betreuung im Anschluss an den Unterricht zur Verfügung".

Diese Investitionen haben den Schulstandort in den vergangenen Jahren zu einem attraktiven Lern- und Lebensort entwickelt. Das hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur anerkannt und den Antrag der Landeshauptstadt Kiel auf Eigenständigkeit der Schule im August 2021 positiv beschieden.

Der neue Schulname "Grund- und Gemeinschaftsschule Wik" soll durch das Motto "voneinander-miteinander-füreinander" ergänzt werden – so hat es die Schulgemeinschaft beschlossen. Der neue Schulname muss noch durch die Ratsversammlung bestätigt werden.

Auch Kiels Schulrat Jan Stargardt freut sich über die neue Schule und darüber, "dass mit Mathias Rathey ein erfahrener und engagierter Schulleiter gefunden wurde, der im Stadtteil gut vernetzt ist und die eigenständige Wiker Grund- und Gemeinschaftsschule in ihrer Profilbildung weiter voranbringen wird".

"Es begeistert mich, wie die Attraktivität einer Schule durch gemeinsame Kraftanstrengungen, Ideen, Konzepte und Ausstrahlung steigt – und wie innerhalb so weniger Schuljahre hier ein neuer Lernort ermöglicht wurde", so Bürgermeisterin Renate Treutel abschließend.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel