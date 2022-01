Staring Girl mit Support Caruso – Konzert in der Hansa48

2018 erschien mit " In einem Bild " das zweite Album von Staring Girl. Sechs Jahre und mehrere Bandumbesetzungen nach dem Debüt-Album "Sieben Stunden und vierzig Minuten" . Umso erstaunlicher, dass sie gleich 2019 eine EP mit Band-Klassikern in neuen Versionen nachlegten. Eine EP, die große Emotionen thematisiert, ohne sie anzusprechen. Gleichzeitig gelingt ihnen der Spagat zwischen Retrospektive und Ausblick.

Obwohl sie bereits vor einigen Jahren fast schon gewaltvoll in die erste Reihe gezerrt wurde – als Gisbert zu Knyphausen einen Song von ihr in der Show TV Noi r coverte, weigert sie sich nach wie vor beharrlich, den ihr zugewiesenen Platz einzunehmen.

Jenseits von musikalischen Trends haben sich Staring Girl über die Jahre unbeirrt weiterentwickelt und mittlerweile einen vollendeten Band-Sound gefunden, der hierzulande einzigartig ist. Mit Frenzy Suhr (Bass), Jens Fricke (Gitarre), Gunnar Ennen (Gitarre/Tasten) und Neuzugang Lennart Wohlt (Schlagzeug) scheint der Sänger/Songwriter/Texter Steffen Nibbe die gesuchte Staring Girl-Besetzung gefunden zu haben. Ein neues Album ist gerade in Arbeit.

Bei den Konzerten begibt man sich mit der Band auf ein musikalisches Roadmovie. Manchmal in strengem Schwarzweiß, anderswo in psychedelischen Farben. Auf dem Rücksitz: Songwriter Steffen Nibbe, der das Beobachtete in eigenwillige Prosa fasst und in nüchterner Touristen-Melancholie besingt. Staring Girl graben sich durch das Chaos und explodieren am Ende in sonnigen Farben. Andere würden vielleicht sagen: eine Mischung aus Songwriter-, Americana und Indiepop.

Support: Caruso

Ein legendäres Album von Nils Koppruch, der Hahn von Herrn Petterson, ein Pinguinfreund von Lars, ein berühmter Tenor und fünf Nordlichter mit Liebe zur Musik und Musik zur Liebe. Bei den zuverlässigen Chaoten gehen Spaß und Melancholie Hand in Hand direkt ins Herz, Hirn und ein kleines bisschen vor die Hunde.

Caruso sind fünf Musiker mit flachem Humor aus dem platten Schleswig-Holstein. Platten sollen auch noch einige weitere entstehen. Dafür entfliehen Sänger Nico und Gitarrist David manche Nächte ihrem Erzieheralltag, um im Heimstudio statt mit Bauklötzen und Bastelkleber neue Texte und Melodien zu bauen. Bassist Paddy begleitet Nico schon seit ersten Solo Schritten über Bühnenbretter, Daniel ist seit 2019 als multiinstrumentale Unterstützung dabei und als neuestes Mitglied hält Maxim der Truppe den Rücken am Schlagwerk frei.