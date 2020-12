Stadtverwaltung Kiel fährt Dienstbetrieb herunter

Zugang zu den Rathäusern nur mit Termin

Der eingeschränkte Dienstbetrieb gilt von Mittwoch, 16. Dezember 2020, bis Sonntag, 10. Januar 2021, und betrifft die gesamte Stadtverwaltung einschließlich ihrer Eigenbetriebe. So ist der Zugang zu den Rathäusern nur mit einem bereits vereinbarten Termin möglich. Spontanbesuche und Spontantermine – wie die Spontansprechstunde im Einwohnermeldeamt – können vorerst nicht stattfinden und werden ausgesetzt. Oberstes Gebot ist aktuell das Reduzieren von Kontakten, so dass diese Maßnahmen leider notwendig sind.

Vereinbarte Termine insbesondere bei den Dienstleistungen und Services der Stadtverwaltung werden eingehalten. Aber die Stadt bittet die Kieler*innen zu überprüfen, ob diese Termine gegebenenfalls verschoben werden können.

Spontanbesuche sind nur noch in ganz besonderen Notfällen möglich. Notwendige Vorsprachen zum Erhalt von Transferleistungen sind davon nicht betroffen. Die Stadtverwaltung empfiehlt aber dringend, die Dringlichkeit per Telefon oder E-Mail vorab abzustimmen.

In der Zeit vom 28. bis 30. Dezember 2020 werden die vereinbarten Termine grundsätzlich abgesagt und der Zugang zu den Rathäusern eingeschränkt. Die ausgefallenen Termine werden im Januar nachgeholt. Dies gilt nicht für Notfälle und einzelne städtische Dienstleistungen und Services. So dürfen beispielsweise vereinbarte Trauungen stattfinden (unter entsprechenden Corona-Auflagen).

In der Zeit des Lockdowns nutzt die Stadtverwaltung verstärkt das Homeoffice: Wo immer es geht, sollen die Beschäftigten von zu Hause aus arbeiten. Zahlreiche Mitarbeiter*innen anderer Ämter, deren Arbeit heruntergehren wird, unterstützen in dieser Zeit das Amt für Gesundheit im Kampf gegen Corona.

Stadtrat Christian Zierau sagt zu diesen Maßnahmen: "Wir müssen aufgrund der Corona-Pandemie leider erneut unseren Dienstbetrieb anpassen, sind aber im Gegensatz zum Frühjahr viel besser darauf vorbereitet. Daher können wir die Einschränkungen im vertretbaren Rahmen halten und finden insbesondere für unsere Bürgerservices gute Lösungen."

Zierau appelliert an die Kieler*innen, ihre Anliegen an die Stadtverwaltung in den nächsten Wochen auf die Notwendigkeit zu überprüfen, um Wege und Kontakte zu vermeiden.

Weiter sagt der für Personal und Organisation zuständige Stadtrat Zierau: "Mein Dank gilt allen Kolleg*innen in den Ämtern und Einrichtungen, die in diesem Jahr immer wieder improvisieren müssen und überzeugende Lösungen für ihre verschiedenen Aufgaben finden. Auch danke ich den Mitbestimmungsgremien für die vertrauensvolle Zusammenarbeit."

Allerdings seien, so Zierau, ab sofort die persönlichen Kontakte wesentlich zu reduzieren, was verschiedene Beschränkung zur Folge hat:

Das Einwohnermeldeamt im Rathaus, die Kfz-Zulassung und die Führerscheinstelle in der Saarbrückenstraße bleiben geöffnet – allerdings nur für bereits vereinbarte Termine. Bei Notfällen oder zur Abklärung von Anliegen bitten die Stellen um vorherige Kontaktaufnahme per Telefon oder E-Mail.

Die Zuwanderungsabteilung (Immigration Office) gewährleistet die bestehenden Termine und ist ansonsten telefonisch und elektronisch erreichbar. Kieler*innen ohne Termin werden gebeten, nicht persönlich vorzusprechen.

Das Standesamt wird für den regulären Betrieb geschlossen. Vereinbarte Trauungen werden mit reduzierter Besetzung durchgeführt, auch "zwischen den Tagen". Geburten und Sterbefälle werden im schriftlichen Verfahren bearbeitet und beantwortet. Die Erreichbarkeit per Telefon und E-Mail wird sichergestellt.

Die Dienstleistungen in den weiteren Bereichen werden im Grundsatz aufrechterhalten, aber gegebenenfalls nötige Rücksprachen auf telefonische oder elektronische Kontaktaufnahme reduziert.

Für alle Anliegen ist der seit dem Frühjahr bewährte zentrale E-Mail-Eingang unter amt24@kiel.de für nicht-medizinische Fragen erreichbar.

Kitas bleiben nur für Notfälle geöffnet

Zu den städtischen Einrichtungen, die den Betrieb herunterfahren, gehören auch die Kindertageseinrichtungen. Es wird lediglich eine Notbetreuung angeboten. Grundsätzlich gilt für die Kitas vom 16. Dezember 2020 an ein Betretungsverbot. Ausgenommen davon sind die Beschäftigten der Einrichtung und Personen, die für sprach- und heilpädagogische Angebote tätig sind sowie Erziehungsberechtigte. Somit ist auch die Begleitung eines Kindes während der Eingewöhnung möglich.

In die Notbetreuung in der Kita oder in der Schule dürfen nur Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden sowie Kinder, bei denen mindestens ein Elternteil in einem kritischen Kernbereich tätig ist – wenn die Eltern nicht über eine alternative Betreuungsmöglichkeit verfügen.

Außerdem kann die Notbetreuung in Anspruch genommen werden von Kindern, die einen täglichen hohen Pflege- und Betreuungsaufwand haben, dem zu Hause nicht entsprochen werden kann. In Einzelfällen dürfen auch Kinder in die Kita, die aus Sicht des Kindeswohls besonders schützenswert sind.

Auf alle Fälle gilt: In Kitas dürfen in der Regel nicht mehr als zehn Kinder gleichzeitig in einer Gruppe betreut werden.

Unabhängig davon kann Kindertagespflege weiter stattfinden, auf eine Notbetreuung beschränkt oder eingestellt werden.

Bürgermeisterin und Bildungsdezernentin Renate Treutel hat die Eltern der Kieler Kita- und Schulkinder mit einem Elternbrief über die Regelungen informiert. Darin steht auch, dass zur Frage der Kitagebühren für Dezember und Januar noch keine Entscheidung gefallen ist. Die entscheidenden Informationen aus dem Brief stehen unter www.kiel.de/corona.

In ihrem siebten Elternbrief seit Beginn der Corona-Pandemie bedankt sich Bildungsdezernentin Renate Treutel auch bei Eltern, Kindern, Fach- und Lehrkräften dafür, dass es bislang nicht zu größeren Ausbrüchen in den Einrichtungen gekommen ist: "Ohne Ihre und die Anstrengungen der Kinder hätten die Kitas und Schulen wohl schon viel früher die Regelbetreuung beenden oder Präsenzunterricht einstellen müssen."

Maskenpflicht bleibt bestehen

Die städtische Verfügung, auf bestimmten Kieler Straßen und Plätzen eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, wäre am kommenden Wochenende ausgelaufen. Daher hat die Stadt die Regelungen mit einer neuen Allgemeinverfügung für die Zeit vom 16. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 aktualisiert. Wie bisher muss im Bereich Bahnhofsplatz und Umgebung täglich rund um die Uhr eine Alltagsmaske getragen werden. Auch die Maskenvorschrift für die bereits bekannten Bereiche Holstenstraße, Holtenauer Straße und Elisabethstraße (montags bis sonnabends von 10.00 bis 20.00 Uhr) wird verlängert. Auf den Straßen und Wegen im Mettenhofer Einkaufszentrum Kurt-Schumacher-Platz muss montags bis sonnabends von 8.00 bis 19.00 Uhr ein Mund-Nase-Schutz getragen werden. Die Allgemeinverfügung steht unter www.kiel.de/bekanntmachungen im Internet.

Müllabfuhr und Straßenreinigung weiter im vollen Einsatz

Aufgrund des erneuten Corona-Lockdowns stellt auch der Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) auf Notbetrieb um. Dabei bleiben die Müllwerker*innen und Straßenreiniger*innen weiter im vollen Einsatz. "Unsere oberste Priorität ist es, die Abfuhr des Abfalls sowie die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten. Deshalb kommt es zu einigen Einschränkungen für die Bürger*innen", so ABK-Werkleiter Christian Schmitt.

Ab Mittwoch, 16. Dezember 2020, gelten beim ABK folgende Änderungen: Das Kundenzentrum in der Daimlerstraße wird gesperrt, ist aber telefonisch in der Zeit zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr unter der Kieler Nummer 58 54-0 erreichbar. Das Kundenzentrum am Kleinen Kiel schließt. Der Wertstoffhof in der Daimlerstraße bleibt bis zum 9. Januar 2020 geschlossen. Das Wertstoff-Zentrum Kiel in der Clara-Immerwahr-Straße dagegen bleibt vorerst geöffnet. Eine Anlieferung kann dort ausschließlich nach Terminvergabe erfolgen. Dies gilt auch für eine Anlieferung an die Schadstoffsammelstelle. Der ABK bittet eindringlich darum, nur wirklich notwendige Termine – etwa bei unaufschiebbaren Umzügen – zu vereinbaren.

Vom 28. Dezember 2020 bis zum 3. Januar 2021 sind das Wertstoff-Zentrum Kiel, die Schadstoffsammelstelle sowie die Deponie Schönwohld geschlossen.

Keine "Waldweihnacht" bei den Tieren

Auch die städtischen Friedhöfe bitten darum, Termine vorab zu vereinbaren. Zudem muss das Grünflächenamt die traditionelle "Waldweihnacht" an Heiligabend in den Tiergehegen Suchsdorf und Tannenberg absagen. Die Gehege sind aber geöffnet und können jederzeit besucht werden.

Büchereien, Stadtbilderei und KulturForum geschlossen

Die Stadtbücherei und alle ihre Zweigstellen sowie der Medienlieferdienst in Friedrichsort bleiben ebenfalls ab Mittwoch, 16. Dezember 2020, geschlossen. Rückgabetermine für Bücher und andere Medien, die im Zeitraum vom 16. Dezember 2020 bis 13. Januar 2021 fällig waren, verlängert die Stadtbücherei automatisch bis zum 17. Februar 2021. Es fallen in dieser Zeit keine Verspätungsgebühren an, bestehende Gebühren erhöhen sich nicht.

Kund*innen werden darum gebeten, die Medien erst nach der Schließzeit zurückzubringen, da der Rückgabeautomat im Eingangsbereich der Zentralbücherei im Neuen Rathaus während des Lockdowns nicht eingesetzt werden kann.

Die digitalen Angebote der Bücherei – Onleihe und Filmfriend – können mit einem aktiven Büchereiausweis weiter von zu Hause genutzt werden. Zudem bleibt die Stadtbücherei für Fragen und Ausweisverlängerungen erreichbar. Ein Informationsdienst steht montags bis freitags von 10.00 bis 12.00 Uhr sowie von 15.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer 0431/901-3437 zur Verfügung. Anfragen per Mail können Kund*innen an stadtbuecherei@kiel.de senden.

Das Stadt- und Schifffahrtsmuseum bleibt ebenso wie die Stadtgalerie Kiel bis mindestens zum 10. Januar 2021 geschlossen – dies betrifft auch die Stadtbilderei. Für diesen Zeitraum sind auch sämtliche Veranstaltungen der Stadtgalerie Kiel abgesagt.

Ebenfalls geschlossen ist das KulturForum, auch dort entfallen alle Veranstaltungen in diesem Zeitraum. Bereits erworbene Karten für ausgefallene Veranstaltungen im KulturForum können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Karten, die am Infotresen der Stadtgalerie Kiel erworben worden sind, können frühestens ab dem 11. Januar 2021 zurückgegeben werden.

Die Kartenbesitzer*innen werden gebeten, sich zu informieren, ob ein Termin ersatzlos ausfällt oder ob ein neuer Veranstaltungstermin angeboten wird und die Karten ihre Gültigkeit behalten.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel