Stadtteilspaziergänge in der Holtenauer Straße: Mitwirken bei der Stadtteilentwicklung

Anmeldung: Per E-Mail an j.segebrecht@kiel-marketing.de

In den vergangenen Monaten haben Anwohner und Anwohnerinnen, Gewerbetreibende und weitere Akteure in Workshops bereits kreative Ideen für die Zukunft der Holtenauer Straße entwickelt. Dazu gehören unter anderem die Einrichtung von Plauschecken mit gemütlichen Sitzmöglichkeiten, die Organisation von Flohmärkten und die Schaffung einer Spielmeile.

Jetzt haben alle Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit, sich aktiv an der Weiterentwicklung des Quartiers zu beteiligen. Die Stadtteilspaziergänge finden an zwei Terminen statt: Am Dienstag, 13. August 2024 um 18.30 Uhr mit Treffpunkt an der Campus Suite in der Holtenauer Straße 19 und am Montag, 9. September 2024 um 10.00 Uhr mit Treffpunkt bei Schuh Heinrich in der Holtenauer Straße 14. Die Spaziergänge enden nach etwa 1,5 Kilometern auf Höhe der Esmarchstraße.

Während der Spaziergänge haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, die Holtenauer Straße aus neuen Perspektiven zu entdecken und gemeinsam mit Vertretern der Stadtverwaltung Ideen und Konzepte zu diskutieren, die das Leben und die Aufenthaltsqualität im Viertel verbessern sollen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Stärkung der Verbindung zwischen dem nördlichen und dem südlichen Teil des Fördergebiets, das vom Dreiecksplatz bis zur Esmarchstraße reicht.