Stadtteilfeste zur Kieler Woche 2026

Was erwartet euch in Holtenau?

Den Auftakt macht am Sonnabend, 20. Juni 2026, das Sport- und Kultur-Stadtteilfest des TuS Holtenau. Ab 13.30 Uhr startet ein musikalischer Straßenumzug vom Eckener Platz zum Sportplatz am Nixenweg. Dort erwartet euch ein buntes Programm mit Musik, Tanz und sportlichen Vorführungen. Der Kinderlauf um 15.30 Uhr ist ein besonderes Highlight für die jüngsten Gäste.

Wie wird in Dietrichsdorf gefeiert?

Am Sonntag, 21. Juni 2026, verwandelt sich der Ivenspark in eine farbenfrohe Feiermeile. Beim 50. Dietrichsdorfer Band bieten Vereine und Institutionen von 11:00 bis 16:00 Uhr Spiel und Spaß für die ganze Familie. Pastorin Kira Schall eröffnet das Fest um 11:00 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst. Um 15:00 Uhr begrüßt Oberbürgermeister Dr. Samet Yilmaz die Feiernden und verleiht den "Rolf-Kähler-Gedächtnispreis" für ehrenamtliches Engagement.

Was bietet das Fest in Elmschenhagen?

Am Dienstag, 23. Juni 2026, lädt das Kita-Netzwerk Elmschenhagen, Kroog und Wellsee zum Fest "Zeit miteinander" ein. Von 15.00 bis 17.00 Uhr können Eltern im Garten der Kita Tiroler Ring intensive gemeinsame Zeit mit ihren Kindern verbringen. Die vielfältigen und kostenlosen Spielangebote finden ausschließlich draußen statt. Das Fest findet nur bei gutem Wetter statt.

Welche Künstler treten auf?

Eine Akrobatik-Show begeistert die Gäste ebenso wie der Kieler Wheeler Square Dance Club. Der Akkordeon-Spieler Jens-Peter Geuther und THW-DJ Rainer sorgen bis in die Abendstunden für Unterhaltung. Das vielseitige Programm macht das Waldfest zu einem echten Erlebnis für alle Altersgruppen.

Wie geht es in Elmschenhagen weiter?

Am Donnerstag, 25. Juni 2026, wird auf dem Sportplatz von Schwarz-Weiß Elmschenhagen weitergefeiert. Ab 14.00 Uhr erwarten euch an der Rüsterstraße 27 sportliche und spielerische Angebote: Glücksrad, Maltisch, Tombola, Dribbel-Parcours und Soccer-Court. Live-Musik von The LineWalkers Trio sorgt für gute Stimmung. Nach der Tombola um 18.00 Uhr und einem Limbo-Contest um 20.00 Uhr könnt ihr ab 22.00 Uhr das WM-Fußballspiel Deutschland gegen Ecuador verfolgen.

Was erlebt ihr in Kronsburg?

Am Freitag, 26. Juni 2026, rundet das Fest in Kronsburg die Stadtteilfeste ab. Auf dem Spielplatz Hopfenlandsberg startet nach der Eröffnung um 14.15 Uhr der Kinderlauf in allen Altersklassen. Um 15.00 Uhr erobern Stelzenfiguren und Jongleure der Delectatio Clownerie das Gelände. Die Grundschule Kronsburg, eine Cheerleader-Show und Zauberer Martin bringen Unterhaltung auf die Bühne. Ab 18.30 Uhr sorgt DJ Andre Dolny im Partyzelt für ausgelassene Stimmung.

Warum ist der Blaupark besonders?

Mit "KiWo goes Blaupark" entsteht erstmals ein durchgängiger Begegnungsort über die gesamte Kieler Woche. Das weiterentwickelte Format macht Gemeinschaft, Austausch und Teilhabe unmittelbar erlebbar. Familien aus dem Stadtteil, lokale Initiativen und Gäste aus ganz Kiel kommen hier zusammen. Täglich erwartet euch ein abwechslungsreiches Programm mit Outdoor-Spielewelt, Live-Musik und Kreativangeboten.

Welche Highlights warten im Blaupark?

Zaubershows, Infostände, Tanzworkshops und ein Mitmach-Zirkus begeistern Groß und Klein. Ein besonderes Highlight ist das Bodenfeuerwerk am Sonnabend, 27. Juni 2026, um 23.00 Uhr. Den sportlichen Höhepunkt bildet am Sonntag, 28. Juni, das Basketballturnier INYOFACE, das den Blaupark in eine lebendige Sportarena verwandelt.

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