Historischer Stadtrundgang durchs Marineviertel

Das Marineviertel in den Stadtteilen Wik und Ravensberg ist ein Wohngebiet, das in den 1920er und 1930er Jahren vorwiegend für Angehörige der Marine und ihre Familien gebaut wurde. Es besticht durch seine einzigartige Architektur im Stil der frühen Moderne. Am Karfreitag, 7. April, können Interessierte sich auf eine besondere Spurensuche durch das Viertel begeben.

Der Stadtrundgang "Zwischen Backsteinarchitektur und Kunstkeramik" mit Annette Mörke ist Teil des Begleitprogramms zur Ausstellung "Kiel wird grüner. Der Wandel des Stadtbildes in den 1920er Jahren" im Stadtmuseum Warleberger Hof. Er beginnt um 16.00 Uhr. Treffpunkt ist die apo-rot Esmarch-Apotheke, Holtenauer Straße 149. Der rund 90-minütige Rundgang ist kostenlos, es wird aber um eine telefonische Anmeldung unter der Kieler Nummer 901-3425 gebeten.

Weitere architektonische Stadtrundgänge gibt es am 28. April und 12. Mai, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel