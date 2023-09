Stadtgalerie Kiel zeigt Ausstellung "From Texture to Temptation"

Wann? 16. September bis 26. November 2023, Di, Mi und Fr: 10.00 bis 17.00 Uhr; Do: 10.00 bis 19.00 Uhr; Sa und So: 11.00 bis 17.00 Uhr Wo? Stadtgalerie Kiel Eintritt: frei

Um Oberfläche, Abstraktion und Ornament geht es bei den drei Künstlerinnen, denen die Stadtgalerie Kiel im Herbst eine große Ausstellung widmet. Die Arbeiten von Silke Radenhausen, Gottfried-Brockmann-Preisträgerin Hannah Bohnen und Lucia Bachner stehen im Fokus der Ausstellung "From Texture to Temptation. A Journey into Surface, Abstraction and Ornament. Silke Radenhausen – Hannah Bohnen – Lucia Bachner".

Gezeigt werden textile Arbeiten von Radenhausen, skulpturale Werke von Bohnen und keramische Installationen von Bachner, wobei es fließende Übergänge gibt. Allen drei Künstlerinnen gemeinsam ist der Bezug zum Raum. Zu sehen ist die Ausstellung vom 16. September bis 26. November 2023 in der Stadtgalerie Kiel.

Außerdem wird dort zeitgleich die Studioausstellung "Bilderkammer" präsentiert, die grafische Arbeiten zeigt. Diese sind Teil einer umfangreichen Schenkung von Prof. Dr. Ulrich Bischoff, ehemaliger Direktor der Galerie Neue Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, an die Stadtgalerie Kiel.

Seit 1977 arbeitet Silke Radenhausen auf vielschichtigen Ebenen mit unterschiedlichsten Stoffen. Ausgangspunkt war die Auseinandersetzung mit geerbten Tüchern. In der Ausstellung wird Silke Radenhausen als entscheidende feministische Position der Kieler Kunstszene mit Arbeiten einer jüngeren Künster:innengeneration in einen neuen Kontext gestellt.

So bilden neue Arbeiten von Hannah Bohnen einen weiteren Schwerpunkt der Ausstellung. Hannah Bohnen hat in Kiel an der Muthesius Kunsthochschule und in Berlin an der Kunsthochschule Weißensee studiert. 2019 erhielt sie den Gottfried-Brockmann-Preis der Landeshauptstadt Kiel.

Ihre Arbeiten zeigen einen reflektierten Umgang mit unterschiedlichen Referenzen der Geschichte der Skulptur und Bildhauerei. Ähnlich der künstlerischen Praxis von Silke Radenhausen nutzt sie ebenfalls das singuläre Objekt, die Oberfläche, das Material oder den Herstellungsprozess der jeweiligen Arbeiten für ihre Forschungen nach Fragen individueller Formsprache, Automatisierung und Stereotypisierung und verbindet diese mit kunstimmanenten Untersuchungen von Oberflächen.

Ergänzt werden diese beiden Positionen durch keramische Setzungen von Lucia Bachner. Lucia Bachner hat in Hamburg an der Hochschule für bildende Künste Hamburg (HfbK) studiert. Sie untersucht in ihren skulpturalen Arbeiten räumliche Strukturen und daran gekoppelte gesellschaftliche und ökonomische Systeme.

Ihre Porzellanwandbilder basieren auf Farb- und Formstudien und spiegeln imaginierte Orte und Charaktere wider. Begrifflichkeiten des Fragmentarischen und der Spur werden mit persönlich Erlebtem und individueller Erinnerung verbunden.

Alle drei Künstlerinnen setzen sich in ihren Werken mit den kunstimmanenten Termini der Oberfläche, der Abstraktion und des Ornamentalen auseinander. Ausgehend von der jeweiligen Materialität und Textur gelingt es ihnen auf ganz unterschiedliche Weise, die daran geknüpften Diskurse auf andere Lebenswirklichkeiten zu erweitern und auf die körperliche und künstlerische Geste in ihren unterschiedlichsten Formen zu beziehen: From Texture to Temptation.

Die begleitende Ausstellungsbroschüre und der Eintritt in die Stadtgalerie Kiel sind kostenfrei.

Studioausstellung "Bilderkammer. Eine Schenkung von Ulrich Bischoff"

Zusätzlich präsentiert die Stadtgalerie Kiel ebenfalls vom 16. September bis 26. November 2023 die Studioausstellung "Bilderkammer. Eine Schenkung von Ulrich Bischoff". 2022 erhielt die Stadtgalerie Kiel mit der "Bilderkammer" ein umfangreiches Konvolut an grafischen Arbeiten als Schenkung von Prof. Dr. Ulrich Bischoff.

Das Konvolut beinhaltet 120 Arbeiten von unterschiedlichen Künstler:innen. Analog zu den Sammlungsschwerpunkten der Stadtgalerie Kiel umfasst die Liste Künstler:innen aus Kiel, Schleswig-Holstein und dem Ostseeraum sowie herausragende Positionen deutscher Gegenwartskunst.

Im Rahmen einer Studioausstellung wird ein Großteil dieser Positionen präsentiert. Prof. Dr. Ulrich Bischoff war von 1994 bis 2013 Direktor der Galerie Neue Meister der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel