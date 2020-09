Stadtbücherei sucht junge Tester für Kindersoftwarepreis

Vom 15. September bis 2. Oktober 2020 können die jungen Spieler die nominierten Spiele in der Zentralbücherei im Neuen Rathaus ausprobieren und bewerten. Unterstützt werden sie dabei vom Team der Stadtbücherei. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Die jungen Juroren testen in Kleingruppen in einem gesonderten Raum im Neuen Rathaus und in den Räumlichkeiten des Offenen Kanals dienstags, mittwochs und freitags von 16.00 bis 18.00 Uhr. Hygienevorschriften und Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Nach der Testphase werden die Spiele unter den Teilnehmer verlost.

Informationen zum Kindersoftwarepreis in der Stadtbücherei erteilt das Team der Kinder- und Jugendbücherei unter der Telefonnummer 0431/9013439 und per E-Mail stadtbuecherei.jugend@kiel.de Anmeldebögen liegen in der Zentralbücherei und den Stadtteilbüchereien aus und sind herunterladbar unter www.stadtbuecherei-kiel.de im Internet.

Der Kindersoftwarepreis TOMMI will gute Computer- und Konsolenspiele einem größeren Publikum bekannt machen und Eltern einen Überblick im Spiele-Dschungel verschaffen. Außerdem hilft TOMMI Eltern, ihre Kinder im Medienzeitalter zu fördern und zu begleiten. Weitere Informationen zum Kindersoftwarepreis gibt es unter www.kindersoftwarepreis.de im Internet.

Quelle: Landeshauptstadt Kiel