Stadt Kiel warnt vor betrügerischen Phishing-Mails

Derzeit sind Betrüger am Werk, die sich per E-Mail als Mitarbeiter der Stadtverwaltung ausgeben. In diesen gefälschten Nachrichten fordern sie die Empfänger auf, angebliche Rechnungen zu begleichen oder vertrauliche Daten preiszugeben. Doch Vorsicht: Hier handelt es sich um einen Betrugsversuch.