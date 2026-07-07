Kiel und die Region bieten eine vielfältige Landschaft für sportliche Herausforderungen als Events: Von der Förde über grüne Wälder bis zu weitläufigen Feldern – ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten mit Wettkampfcharakter. Welche Event-Formate gibt es? Ausdauer-Challenges wie der Mega-Marsch fordern euch über Distanzen von 50 oder sogar 100 Kilometern heraus – non-stop durch Tag und Nacht. Wer lieber in die Pedale tritt, findet bei Rad-Challenges und organisierten Langstreckentouren entlang der Ostseeküste die perfekte Herausforderung. Wattwanderungen kombinieren Naturerlebnis mit körperlicher Anstrengung und Navigation im einzigartigen Lebensraum. Auch Hindernisläufe, Stadtläufe und Triathlons locken regelmäßig Sportbegeisterte an die Kieler Förde. Team-Events und Firmenevents Viele Anbieter organisieren Team-Building-Events mit sportlichen Challenges: Drachenbootrennen auf der Förde, Beachvolleyball-Turniere oder GPS-basierte Outdoor-Rallyes fördern den Zusammenhalt und bringen frischen Wind ins Betriebsklima. Für wen eignen sich diese Events? Ob Einsteiger oder Leistungssportler – die meisten Sport-Events in Kiel bieten unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Viele Veranstaltungen setzen auf den Spaßfaktor statt auf Bestzeiten, sodass wirklich jeder mitmachen kann. Besonders Charity-Läufe verbinden sportliche Herausforderung mit sozialem Engagement. Wir haben für euch spannende Anbieter und Event-Locations in Kiel herausgesucht: 1. Förde Triathlon Kiel – 37 Jahre Tradition am Wasser

Der traditionsreiche KN Förde Triathlon in Kiel geht 2026 bietet Sportlern aller Leistungsklassen eine anspruchsvolle Herausforderung direkt an der Kieler Förde. Bürgermeister und Stadtrat für Sport Gerwien Stöcken übernimmt die Schirmherrschaft für diese etablierte Veranstaltung. Der Triathlon findet am Sonntag, 16. August 2026 statt und umfasst verschiedene Wettbewerbe für Einsteiger bis Profis. Besonders attraktiv ist die malerische Streckenführung entlang der Kiellinie mit Start- und Zielbereich an der Förde. Teilnehmer können zwischen verschiedenen Distanzen wählen und profitieren von der professionellen Organisation durch den USC Kiel e.V. Die Veranstaltung ist Teil der SHTU Landesliga und zieht jährlich hunderte Athleten aus ganz Norddeutschland an. Neben dem sportlichen Wettkampf bietet der Triathlon auch Bike-Workshops und umfassende Betreuung für Einsteiger. Standort: Am Lanker See 27

Website: kiel-triathlon.de 2. Staffellauf: "Lauf zwischen den Meeren"

Der Lauf zwischen den Meeren verbindet als einzigartiger Staffellauf Nord- und Ostsee zwischen Husum und Damp. Einmal im Jahr findet die diese besonderen sportlichen Herausforderung statt. 800 Teams mit bis zu zehn Athleten aus dem Breiten- und Spitzensportbereich durchqueren gemeinsam das vielseitige Land Schleswig-Holstein. Die 92,2 Kilometer lange Strecke startet an der Schiffbrücke in Husum und führt über zehn Etappen durch Orte wie Wittbek, Hollingstedt, Dannewerk und Schleswig bis zum Ziel in Damp. Die schnellsten Staffeln bewältigen die Gesamtstrecke in etwa 5 Stunden und 10 Minuten und erreichen das Ziel gegen 14.15 Uhr. Beim Lauf zwischen den Meeren zählt sowohl die Individual- als auch die Gemeinschaftsleistung. Die Veranstaltung verbindet nicht nur die beiden Küsten, sondern auch die Menschen der Region. Website: lauf-zwischen-den-meeren.de 3. In die Pedalen – Dankward Rennserie

Die Dankward Racing Series vereint Schleswig-Holsteins stärkste Radrennen unter einer Flagge. Fünf Vereine organisieren zusammen elf Rennen mit gemeinsamer Wertung, Sichtbarkeit und Support. Die Serie bietet Rennen für alle – unabhängig vom Geschlecht und von U11 bis Masters 4. Das Rennformat umfasst verschiedene Disziplinen: Rundstreckenrennen, Kriterien, Straßenrennen und Zeitfahren. Die Veranstaltungen finden an Orten wie Dodenhof, Flintbek, Kiel-Mettenhof und Kleinkummerfeld statt. Heimspiele organisieren Vereine wie der Kieler RV, RSC Kattenberg und FC St Pauli. Sowohl lizenzierte Fahrer als auch Hobbyfahrer können teilnehmen. Die Hobby-Klassen sind in A und B unterteilt: Hobby A für erfahrene Fahrer mit regelmäßigem Training, Hobby B für Einsteiger oder weniger erfahrene Teilnehmer. Website: dankward-racing-series.de 4. XLETIX-Herausforderung – Mit Hindernissen

Die XLETIX Challenge bietet Hindernisläufe in spektakulärer Ostsee-Kulisse. In Grömitz erwarten Teilnehmer drei verschiedene Distanzen: FUN (6 km, 15 Hindernisse), ADVENTURE (12 km, 25 Hindernisse) und X-TREME (18 km, 35 Hindernisse). Die Strecke führt über Seebrücken, entlang der Steilküste und über breite Sandstrände. Das Event richtet sich an alle Fitnesslevel – von Einsteigern bis zu erfahrenen Sportlern. Wer ein Hindernis nicht schafft, kann es umgehen und stattdessen 15 Burpees absolvieren. Das Challenger-Paket enthält neben dem Teilnahmeticket auch Sportograf-Fotos, ein Multifunktionstuch und kostenlose Umpersonalisierung. Teams können gemeinsam starten, wenn sie sich bis 18 Tage vor dem Event anmelden. Nach dem Lauf stehen Kaltwasser-Waschplätze bereit – oder Teilnehmer springen direkt in die erfrischende Ostsee. Website: xletix.com 5. Matschfuss Kiel - Das Original

Matschfuss Kiel bringt die ultimative sportliche Herausforderung zurück in die Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins. Das Event findet am Wochenende 10. und 11. Oktober statt und verspricht Teilnehmern ein unvergessliches Erlebnis im Matsch. Die Veranstalter haben eine neue Strecke entwickelt, die Radfahrer begeistern wird. Erstmals in der Geschichte von Matschfuss gibt es eine Abkürzung: Am Sonntag können Teilnehmer zwischen der klassischen 100-Kilometer-Distanz und einer 65-Kilometer-Variante wählen. Beide Strecken bieten Checkpoints für das authentische Matschfuss-Gefühl. Die kürzere Route richtet sich an alle, die 65 Kilometer so intensiv erleben möchten, dass sie sich wie 100 Kilometer anfühlen. Matschfuss Kiel bezeichnet sich selbst als das Original der Serie und hat bereits Ableger in Lübeck, Flensburg und Österreich. Die Veranstaltung kombiniert sportliche Herausforderung mit Spaß im Gelände und zieht Jahr für Jahr begeisterte Radfahrer aus ganz Norddeutschland an. Website: plattfuss-podcast.de 6. Leuchtturmschwimmen – der international Klassiker

Diese sportliche Herausforderung in Kiel bringt Schwimmer an ihre Grenzen. Lighthouse Swim organisiert außergewöhnliche Schwimmevents, bei denen Teilnehmer längere Distanzen im offenen Wasser bewältigen. Die Veranstaltung bietet professionelle Paddelbegleitung, die für Sicherheit während des Schwimmens sorgt. Das Event plant bereits für 2026 neue Herausforderungen für ambitionierte Schwimmer. Die Organisatoren schaffen ein einzigartiges Erlebnis, das körperliche Fitness mit dem besonderen Reiz des Freiwasserschwimmens verbindet. Teilnehmer können sich auf professionell organisierte Schwimmstrecken freuen, die sowohl Anfänger als auch erfahrene Schwimmer ansprechen. Die Veranstaltung hat sich in der weltweiten Schwimmszene etabliert und zieht Wassersportler aus verschiedenen Regionen an. Lighthouse Swim steht für qualitativ hochwertige Events mit durchdachter Sicherheitsbetreuung. Website: lighthouse-swim.de Auf der Suche nach weiteren Aktivitäten in der Fördestadt? Wir von kiel-magazin.de haben noch viele andere spannende Empfehlungen für euch.

Ortsinformationen Badesteg Bellevue Kiellinie 24105 Kiel

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Weitere Ortsinformationen Badestelle Mönkeberg Strandweg 24248 Mönkeberg

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