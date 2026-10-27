Das sorgt für viele mögliche Wassersportaktivitäten, aber auch an Land können sich aktive Menschen auf vielfältige Weise betätigen. Vor allem in der Übergangszeit und im Sommer lohnt es sich, wichtige Punkte im Voraus zu planen.

Gemeinsam aktiv auf der Kieler Förde

Etwa 3 Millionen Gäste und Teilnehmende aus mehr als 70 Nationen zog es 2026 zur Kieler Woche. Wie populär der Wassersport in Kiel ist, verdeutlichen die weiteren Zahlen: Rund 4.000 Segler beteiligten sich an der Kieler Woche, circa 1.500 Boote waren auf der Kieler Förde unterwegs und die Open-Ship-Events zogen etwa 13.000 Besucher an.

Fans des Wassersports kommen in Kiel also nicht zu kurz, wobei Angebote für maritime Sportarten keinesfalls nur während der Kieler Woche existieren – sie sind wetterabhängig mehrere Monate im Jahr verfügbar.

Vielfältig ist der Wassersport sowieso, nicht nur im Hinblick auf den schwimmenden Untersatz. Stand-up-Paddling bietet beispielsweise einen niedrigschwelligen Einstieg, auf dem SUP kann man sich zudem auch allein betätigen, andere Wassersportbegeisterte braucht es dafür nicht.

Wer sie dennoch sucht, findet in Kiel eine stattliche Auswahl an Vereinen und losen Organisationen, die regelmäßig SUP-Events veranstalten.

Segeln kann man zwar auch alleine, macht gemeinhin im Team aber mehr Spaß und ist zudem eine beliebte Teambuilding-Maßnahme, die von Unternehmen aus der Region angeboten wird.

Koordination und Gemeinschaft sind dort auch deshalb wichtig, weil sich ein Boot eben nur dann wirklich effizient bewegt, wenn alle an Bord möglichst gut zusammenarbeiten. Da wird gesteuert, die Segel werden gesetzt, Boote müssen gewendet werden und auch das Halsen ist zu koordinieren.

Wer zu Wasser lieber sitzen statt stehen und sich bewegen möchte, kann zu Kanu- oder Kajaktouren greifen. Kanadier bieten meist Platz für etwa zwei bis vier Personen, die sich aufgrund des Rhythmus beim Paddeln ebenfalls abstimmen müssen. Im Kanu oder Kajak könnte es entlang der Kieler Förde gehen.

Vor allem die Schwentine ist beliebt: Gruppen steigen dabei in Wellingdorf in ihr Kanu oder Kajak, anschließend geht es tief in die Holsteinische Schweiz. So lässt sich maritimes Flair mit den imposanten Landschaften zu Land in der Holsteinischen Schweiz verbinden.

Sportliche Gruppenaktivitäten an Land

Kiel ist für seine maritime Umgebung bekannt und bietet zahlreiche sportliche Outdoor-Aktivitäten an Land. Beachvolleyball ist im Sommer vor allem in Wassernähe sehr beliebt. Prinzipiell reichen dafür schon vier Personen, auch größere Gruppen können mit entsprechend größeren Mannschaften ein eigenes Spiel organisieren.

Alle, die es etwas ernster nehmen möchten, finden in Kiel regelmäßig Beachvolleyball-Turniere oder könnten die Organisation selbst in die Hand nehmen.

Fahrradtouren sind eine weitere Option, ebenso wie in jeder anderen Stadt. Der Schwierigkeitsgrad der Radtour lässt sich relativ frei bestimmen. Eine Route, die für jeden Fitnessgrad geeignet wäre, könnte zum Beispiel entlang des Nord-Ostsee-Kanals führen. Die Route ist flach, Steigungen müssen also nicht mühsam bezwungen werden.

Außerdem liefern die entlang der Route fahrenden riesigen Containerschiffe ein eindrucksvolles Panorama. Alternativ könnten Radler in der Kieler Innenstadt starten und bis hinauf zum Leuchtturm Bülk fahren – aufgrund der Steigungen ist die Route aber etwas anspruchsvoller.

Wer sich hingegen nur auf seine Beine verlassen möchte, kann alternativ jederzeit joggen beziehungsweise laufen. Grundlegend ist Laufen natürlich zunächst ein Solosport, aber in Kiel gibt es auch genügend Laufgruppen und Vereine. Wenig überraschend, immerhin zählt der Sportverband Kiel (SVK) in der Summe nicht nur mehr als 83.500 Mitglieder, sondern auch 192 Sportvereine. In jedem Fall sollten sowohl die Aktivität als auch der dazugehörige Schwierigkeitsgrad entsprechend den Teilnehmenden gewählt werden.

Das ist manchmal gar nicht so einfach, vor allem wenn Sportaktivitäten in Unternehmen als Ausflug beziehungsweise Teambuilding-Event geplant werden. Dann muss ein Kompromiss her, der Sportmuffel und Sportbegeisterte gleichermaßen abholt. Möglichkeiten gibt es aber definitiv: E-Bikes könnten bei Radtouren beispielsweise die Schere schließen und dafür sorgen, dass selbst Gelegenheitsradler mithalten können.

Sporttage und Turniere als gemeinsames Gruppenerlebnis

Sofern man sich nicht für eine bestimmte Aktivität entscheiden kann, lassen sich die meisten davon miteinander kombinieren. So entsteht mitunter sogar ein eigener Sporttag oder Sportarten werden zu einer Art kleinem Turnier gebündelt. Eine Kombination kommt beispielsweise für größere Vereinsausflüge, zu Junggesellenabschieden oder bei Firmenfeiern in Frage.

Praktisch ist das auch deshalb, weil so jeder Teilnehmende einmal die Chance bekommt, bei einer bestimmten Disziplin zu glänzen. SUP, Rad und Beachvolleyball, vom Vormittag bis zum Abend, sind beispielsweise leicht kombinierbar, auch weil sie nicht allesamt die identischen Muskelgruppen beanspruchen.

Damit speziell bei Firmenfeiern noch ein Teamgefühl aufkommt, sollten vorab feste Mannschaften gebildet und Teamnamen festgelegt werden. Das schafft einerseits Orientierung, andererseits stärkt es den spielerischen Wettbewerbscharakter. Passend dazu könnte vorab bedruckte Teamkleidung angefertigt werden.

Außerhalb des Hochsommers setzt man, da durchaus einmal eine frische, steife Brise wehen kann, am besten auf einheitlich bedruckte Pullover. Im Hochsommer kommen zudem noch Polos oder T-Shirts in Frage – in jedem Fall ist damit sofort klar, wer zu welcher Mannschaft gehört. Zudem stellt einheitliche Teamkleidung vom ersten Moment an die Weichen auf Teamzugehörigkeit und Teamspirit.

Abseits dessen sind frühzeitig generelle Rahmenbedingungen zu planen. Die Gruppengröße gehört selbstverständlich dazu, aber auch benötigte Ausrüstung wie Räder, SUPs und Co. müssen organisiert werden.

Speziell bei Segelbooten empfiehlt es sich, sich frühzeitig einen Termin zu reservieren. Das Erfahrungsniveau der Teilnehmenden ist vorab zu erfragen, damit niemand das Gefühl bekommt, der sportliche Ausflugstag wäre eine Qual. Am besten liegt noch ein Plan B bereit, falls an dem jeweiligen Tag das Wetter nicht wie geplant mitspielt.

In Kiel gibt es sportlich immer etwas zu tun – auch als Gruppe

Alleine einen entspannten Nachmittag füllen oder sich gemeinsam mit Freunden, Kollegen und Bekannten aktiv betätigen. In und rund um Kiel fehlt es für beides nicht an Möglichkeiten, insbesondere nicht, wenn man Sportarten zu Land mit solchen auf dem Wasser kombiniert.

Eine Schlüsselrolle spielt bei der großen Auswahl aber zwangsläufig, wie gut die gewählte Sportart tatsächlich zur Gruppe passt. Darauf ist also, ebenso wie auf das Wetter und das Leistungsniveau, zu achten.