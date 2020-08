Der entscheidende Moment – Sportfotografien von Lukas Schulze

Wann? 17. August bis 30. Oktober 2020 Wo? Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein Besichtigung nur nach Absprache (aufgrund von Corona): Telefon 0431/5 33 50 bzw. 0431/5 33 55 54 (AB) oder an E-Mail: info@sparkassenstiftung-sh.de bzw. an: info@sgvsh.de Eintritt: frei

Lukas Schulze hat das Gespür für die richtigen Orte und den richtigen Moment – das macht ihn zu einem der bekanntesten Sportfotografen Deutschlands. Dabei bilden seine Arbeiten nicht nur spannende sportliche Ereignisse ab, sondern haben eine künstlerische Anmutung, die sie aus der Menge der konventionellen (Tages-)Sportaufnahmen deutlich hervorstechen lassen.

Die Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein zeigt – nach dem Ende der Foto-Präsentation "Light-painting": Lichtbilder von Christian Lux – in ihrer Reihe "Fotografie heute" seit 17. August bis 30. Oktober 2020 im Hause des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein in Kiel über 60 Arbeiten des 27jährigen Sportfotografen aus Bergisch-Gladbach (NRW).

Lukas Schulze, 1993 in Magdeburg geboren und in seiner Jugend selbst aktiver Sportler, arbeitet im Auftrag von Getty Images für die DFL, die UEFA und die FIFA. Er war für die Firma Nikon GmbH Düsseldorf bei der Schwimm-WM 2017 in Budapest tätig.

Zu dieser bereits in Flensburg und Schleswig präsentierten Ausstellung erschien – gemeinsam mit der Nord-Ostsee Sparkasse (www.nospa.de) – ein Begleitheft in der Katalogreihe "PHOTOGRAPHIA BOREALIS" zur zeitgenössischen Fotografie der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein. Das von Nikon mitgeförderte Heft ist kostenfrei in der Ausstellung erhältlich.

Quelle: Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein