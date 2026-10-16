Sport für Kids Kiel sammelt 46.000 Euro
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Während der Kieler Woche 2026 kamen durch den Verkauf bunter Spendenarmbänder mehr als 46.000 Euro für den guten Zweck zusammen. Die Charity-Aktion "Sport für Kids" ermöglicht Kindern aus einkommensschwachen Familien die kostenfreie Teilnahme am Vereinssport.
Spendenaktion während der Kieler Woche
"Sport für Kids" ist eine gemeinsame Initiative der Landeshauptstadt Kiel und der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH). Die Spenden fließen direkt in das Projekt "Kids in die Clubs", das vom Sportverband Kiel und der Stadt ins Leben gerufen wurde. Damit erhalten Kinder und Jugendliche Zugang zum organisierten Sport – unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern.
Während Kiels großem Segel- und Sommerfestival verkaufen zahlreiche Standbetreiber bunte Armbänder im Kieler-Woche-Design. In diesem Jahr gab es erstmals vier verschiedene Varianten zur Auswahl. Die weißen Standardarmbänder und orangefarbenen Kinderarmbänder kosten jeweils zwei Euro. Wer mehr geben möchte, greift zu den dunkelblauen Premiumarmbändern für zehn Euro oder zur grünen Limited Edition mit goldenem Segelaufnäher für 20 Euro.
Die Armbänder sind für viele Besucher zum "Must-have" bei jedem Kieler-Woche-Bummel geworden. Oberbürgermeister Samet Yilmaz dankte allen Partnern und Standbetreibern für ihr Engagement. Besonderer Dank galt der IB.SH, dem Sportverband Kiel und den Kieler-Woche-Gästen, die mit ihrem Kauf ein großes Herz bewiesen haben.
Wer profitiert von den Spenden?
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Die Spendensumme wurde am 15. Oktober 2026 offiziell übergeben. Oberbürgermeister Yilmaz und IB.SH-Vorstandsvorsitzender Erk Westermann-Lammers überreichten den Betrag an Vertreter des Sportverbands Kiel. Stellvertretend nahmen Bernd Lensch und Pia-Sophie Heldt sowie Vertreter der NDTSV Holsatia von 1887 e.V. und des TuS Hasseldieksdamm/Mettenhof entgegen.
Vereinssport verbindet Menschen und fördert wichtige soziale Kompetenzen. Für viele Familien stellen jedoch Kosten für Ausrüstung, Trainingscamps oder Mitgliedsbeiträge eine erhebliche Hürde dar. Genau hier setzt "Sport für Kids" an und ermöglicht Teilhabe. Der Sport stärkt nicht nur den Körper, sondern auch Fairplay und Zusammenhalt in der Gemeinschaft.
Warum ist das Engagement wichtig?
IB.SH-Vorstandsvorsitzender Westermann-Lammers betont die Bedeutung der Aktion. Die Initiative ermöglicht Kindern und Jugendlichen die Teilnahme, wenn finanzielle Hürden eine Barriere darstellen. Vereinssport verbindet, fördert Fairplay und stärkt den Zusammenhalt. Die IB.SH fördert "Sport für Kids" sehr gerne und wird dies auch künftig tun.
Die erfolgreiche Aktion zeigt, dass soziales Engagement und Festivalstimmung sich perfekt ergänzen. Damit bleibt die Initiative ein fester Bestandteil der Kieler Woche und ein wichtiger Baustein für mehr Chancengleichheit im Jugendsport. Auch Thordis Nissen vom Amt für Sportförderung war bei der Übergabe dabei und unterstrich die Bedeutung des Projekts für die Stadt.
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