Spendenaktion während der Kieler Woche

"Sport für Kids" ist eine gemeinsame Initiative der Landeshauptstadt Kiel und der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH). Die Spenden fließen direkt in das Projekt "Kids in die Clubs", das vom Sportverband Kiel und der Stadt ins Leben gerufen wurde. Damit erhalten Kinder und Jugendliche Zugang zum organisierten Sport – unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern.

Während Kiels großem Segel- und Sommerfestival verkaufen zahlreiche Standbetreiber bunte Armbänder im Kieler-Woche-Design. In diesem Jahr gab es erstmals vier verschiedene Varianten zur Auswahl. Die weißen Standardarmbänder und orangefarbenen Kinderarmbänder kosten jeweils zwei Euro. Wer mehr geben möchte, greift zu den dunkelblauen Premiumarmbändern für zehn Euro oder zur grünen Limited Edition mit goldenem Segelaufnäher für 20 Euro.

Die Armbänder sind für viele Besucher zum "Must-have" bei jedem Kieler-Woche-Bummel geworden. Oberbürgermeister Samet Yilmaz dankte allen Partnern und Standbetreibern für ihr Engagement. Besonderer Dank galt der IB.SH, dem Sportverband Kiel und den Kieler-Woche-Gästen, die mit ihrem Kauf ein großes Herz bewiesen haben.

Wer profitiert von den Spenden?