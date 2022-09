Spooky October in den me and all hotels

Wer an Samhainophobie leidet, der sollte die me and all hotels am 31. Oktober 2022 besser meiden. So wird nämlich die krankhafte Angst vor Halloween genannt.

Für alle anderen geht die Halloween-Feierei dort so richtig los: Beim me and all x Scarnival in Kiel, Düsseldorf und Ulm können sich Halloween-Fans von professionellen Visagisten mit gruseligen Narben und spooky Make-Up schaurig-schön schminken lassen. Frisch und blutig gestylt aus der düsteren Welt des Halloweens und Horrors tanzen die Partyschocker dann bei coolen Beats und gruseliger Stimmung und genießen Special Drinks und Halloween-Highlights.

Closing up Summer in Kiel

Das me and all hotel kiel konzentriert sich ganz darauf, die letzten Sommernächte durchzutanzen und ausgiebig zu genießen. Daher sind für die me and all x feierabende DJs mit absoluter Durchrock-Erfahrung gefragt, wie etwa DJ Rogi, der seine House-Sets seit 22 Jahren von Flensburg bis Melle nutzt, um die Menschen zum Eskalieren zu bringen.

Auch Adrian Skibowski spielt seine abwechslungsreichen Melodic/Techhouse und Techno-Sets seit zehn Jahren und Friz07 weiß ganz genau, wie man mit Dub-Techno, Tech-House und Breakbeat good vibes only rüberbringt.

me and all hotels

Die me and all hotels sind die Zweitmarke der Lindner Hotels AG. Im Jahr 2015 von Andreas Krökel und Otto Lindner entwickelt, eröffnete das erste Haus im Oktober 2016 in Düsseldorf, im Jahr 2018 folgte der zweite Standort in Mainz, im Mai 2020 das dritte Haus in Hannover und im Juli 2020 in Kiel.

2021 hat in Ulm das südlichste Hotel der Marke eröffnet und im Frühjahr 2022 das zweite Düsseldorfer me and all hotel im Stadtteil Oberkassel. Im Jahr 2017 wurde zusammen mit der Hanseatic Group die me & all Hotels GmbH gegründet, um das Wachstum der neuen Boutique-Marke deutlich zu beschleunigen.

Es sind bereits weitere Verträge für me and all hotels in zentralen Lagen der Städte Stuttgart und Leipzig unterschrieben. Die me and all hotels sprechen mit ihrem urbanen, lässig-ungezwungenen Flair und der nachhaltigen Ausrichtung vor allem City- und Business-Traveller sowie Urban Locals an, die Leben, Arbeiten und Kommunikation in sympathischer Atmosphäre verbinden möchten.

Nonchalantes Herzstück der Hotels ist die offene Verschmelzung von Check-in, Bar, Lounge und Coworking Cornern. Vintage-Möbel, Accessoires mit Augenzwinkern und neueste technische Ausstattung verbinden dort Funktion und Finesse, Professionalität und Individualität, Luxus und Gemütlichkeit.

Die local heroes, lokale Partner aus Gastronomie, Musik, Kunst und Start-ups, sorgen mit Pop-up-Kitchens, unterschiedlichsten Events und nachhaltigen Produkten für immer neue, individuelle Erlebnisse.

Weitere Informationen auf meandallhotels.com, auf Facebook und auf Insta.

Quelle: Lindner